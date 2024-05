Bleak Faith: Forsaken: Soulslike-RPG erscheint für Konsolen

Perp Games und Archangel Studios freuen sich, ankündigen zu können, dass Bleak Faith: Forsaken noch in diesem Jahr für Konsolen erscheinen wird.

Archangel Studios hat das ursprünglich für PC veröffentlichte Spiel seit dem Launch mit zahlreichen kostenlosen Inhaltsupdates unterstützt, darunter Koop-Multiplayer, um ein Open-World-Action-RPG zu schaffen.

Bleak Faith: Forsaken zeichnet sich durch sein einzigartiges Aussehen und Gefühl einer extrem beklemmenden Atmosphäre aus. Aber es sind die Kämpfe, die euch an eure Grenzen bringen.

Positionierung, Timing und Ressourcen-Management sind Dinge, die ihr immer im Hinterkopf behalten müsst. Stellt euch auf eine Herausforderung ein und macht euch auf denkwürdige Bosskämpfe gefasst, die den Gefahrengrad noch weiter erhöhen.

Wählt eine Klasse und entwickelt euren perfekten Spielstil. Aber denkt daran, dass nicht jede Wahl umkehrbar ist, also entscheidet weise, in welche Richtung ihr euren Charakter lenkt.

Erforscht die letzten Überreste der Zivilisation in dieser riesigen, unbarmherzigen und vernetzten Welt. Erfahrt, was von ihrer Geschichte übriggeblieben ist. Entdeckt Nischen der Zivilisation in der sich ständig ausdehnenden Omnistructure, die reich an Atmosphäre und voller Gefahren ist.

Nicht jeder Weg ist gepflastert und auf euch zugeschnitten, also seid bereit zu rennen, zu klettern und zu springen, um in Bleak Faith aufzusteigen.

Bleak Faith: Forsaken wird für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation 4|5 erscheinen.