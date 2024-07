Bleak Faith: Forsaken: Termin für Konsolenversion verkündet

Perp Games und Archangel Studios freuen sich, ankündigen zu können, dass Bleak Faith: Forsaken digital am 6. August 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S um Preis von 34,99 Euro erscheinen wird.

Das 3-köpfige Team von Archangel Studios hat das Spiel seit seiner Veröffentlichung auf dem PC mit einer unglaublichen Menge an kostenlosen Updates unterstützt, darunter Koop-Multiplayer, um ein wirklich episches Open-World-Action-RPG zu schaffen.

Die „definitive“ Konsolenversion enthält eine Reihe zusätzlicher Updates zur aktuellen PC-Version. Neben der Nutzung von Konsolen-Features wie dem DualSense-Controller beinhalten diese Updates eine Aktualisierung des Block- und Pariersystems, aufgeladene schwere Angriffe, mehrere neue Gegner, ein neues Bossmodell, ein aktualisiertes Protagonistenmodell, große Änderungen an der Benutzeroberfläche und eine Überarbeitung der Controller.

Bleak Faith: Forsaken ist ein Open-World-Survival-Horror-Action-RPG in der dritten Person, in dem du als einer der Verlassenen spielst, die letzte Grenze der Menschheit gegen die wachsenden Schrecken der Omnistructure; eine vernetzte und surreale Umgebung, die eine einzigartige und verdrehte Mischung aus düsterer mittelalterlicher Gothic-Welt und brutaler und verfallender modernistischer Architektur enthält.

Erkundet die letzten Überreste der Zivilisation in dieser riesigen, unbarmherzigen und vernetzten Welt. Erfahrt, was von der Geschichte dieser Welt übrig geblieben ist. Entdeckt die Reste der Zivilisation in der sich ständig erweiternden Omnistructure, die reich an Atmosphäre und voller Gefahren ist.

Ihr schreitet im Spiel immer weiter voran, verbessern eure Werte und Fähigkeiten durch die Ausrüstung, die ihr ausrüstet und anpasst, im Gegensatz zum Aufleveln, was dem „Seelen-ähnlichen“ Genre eine neue Wendung gibt.

Neben dem einzigartigen Erscheinungsbild und der beklemmenden Atmosphäre, sind es aber die Kämpfe, die euch an eure Grenzen bringen. Positionierung, Timing und Ressourcen-Management sind Dinge, die ihr immer im Hinterkopf behalten müsst. Stellt euch auf eine Herausforderung ein und macht euch auf denkwürdige Bosskämpfe gefasst, die den Gefahrengrad noch weiter erhöhen.

Wählt eine Klasse und entwickelt euren perfekten Spielstil. Aber denkt daran, dass nicht jede Wahl umkehrbar ist, also entscheidet weise, in welche Richtung ihr euren Charakter lenkt.