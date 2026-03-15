Blight: Survival: Bringt brutales Koop-Extraction im Mittelalter

Mit Blight Survival entsteht ein düsteres Koop-Abenteuer, das Spieler in eine alternative Version des 14. Jahrhunderts entführt. Das Spiel kombiniert Elemente aus Rogue-Lite- und Extraction-Games und lässt euch in einer brutalen Welt ums Überleben kämpfen, die von Krieg, Krankheit und Monstern gezeichnet ist.

Die Handlung spielt im Niemandsland zwischen zwei Königreichen, die sich seit Jahren in einem endlosen Krieg befinden. Aus den Leichen der Gefallenen ist eine neue Seuche entstanden – die sogenannte Blight. Diese tödliche Plage breitet sich unaufhaltsam aus, verwandelt Menschen in grausame Kreaturen und droht, das gesamte Land zu verschlingen.

Als Teil einer kleinen Gruppe von Kämpfern werdet ihr ausgesandt, um in das verseuchte Gebiet vorzudringen. Eure Aufgabe ist es, die Quelle der Seuche zu finden und zu zerstören. Doch der Weg dorthin ist gefährlich. Überall lauern Monster, verdorbene Menschen und andere Gefahren, die euch daran hindern wollen, euer Ziel zu erreichen.

Blight Survival setzt auf intensives Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler. Gemeinsam kämpft ihr euch durch feindliche Gebiete, sammelt Ausrüstung und entscheidet, ob ihr das Risiko eingeht, tiefer in die verseuchte Zone vorzudringen, oder lieber rechtzeitig den Rückzug antretet, um eure Beute in Sicherheit zu bringen.

Das Kampfsystem soll leicht zugänglich sein, gleichzeitig aber ein hohes Skill-Limit bieten. Spieler können aus verschiedenen Waffen, Rüstungen und Talenten wählen und ihren Charakter individuell an den eigenen Spielstil anpassen.

Die Spielwelt selbst lädt zur Erkundung ein. Vom Krieg verwüstete Landschaften, verlassene Orte und zahlreiche Geheimnisse warten darauf, entdeckt zu werden. Wer mutig genug ist, kann wertvolle Schätze finden – doch jeder Schritt tiefer in die verseuchten Gebiete erhöht auch das Risiko, alles zu verlieren.

Mit seiner Mischung aus düsterem Mittelalter-Setting, taktischem Koop-Gameplay und Extraction-Mechaniken will Blight Survival ein neues Genre-Erlebnis schaffen, das Fans von Action-, Survival- und Rogue-Lite-Spielen gleichermaßen ansprechen soll.

Blight: Survival erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Epic und Steam.