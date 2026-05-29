Blind Descent: Mars-Untergrund-Biom in neuen Gameplay-Trailer

Der Gameplay-Trailer zu Blind Descent zeigt eine neue Mars-Unterwelt im Open-World-Survival-Genre.

Im Rahmen des Insider Gaming Showcase 2026 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu Blind Descent gezeigt, der ein frisches Biom innerhalb des Genres einführt.

Blind Descent versetzt Spieler in eine gefährliche, außerirdisch geprägte Umgebung unter der Oberfläche des Mars. Im Mittelpunkt steht die Erkundung eines weit verzweigten Untergrundsystems, in dem das Schicksal eines verschwundenen Pionierteams aufgeklärt werden soll.

Die Spieler übernehmen die Rolle eines Außenstehenden, der sich durch diese lebensfeindliche Umgebung bewegt und dabei nach und nach die Geheimnisse der Welt entdeckt. Unterstützt wird er von einer KI, die während der Reise Hilfestellung leistet und Informationen bereitstellt.

Ein zentrales Gameplay-Element ist die Anpassung an die Umgebung durch sogenannte mutierte Fähigkeiten. Diese werden im Verlauf der Reise freigeschaltet und ermöglichen neue Wege der Interaktion mit der fremden Welt. Ergänzend dazu können Spieler Ausrüstung und Gegenstände herstellen, um das Überleben zu sichern.

Der Fokus liegt dabei klar auf Erkundung, Crafting und Überleben in einer dynamischen, gefährlichen Umgebung. Eine genaue Veröffentlichung wurde bislang nicht bekannt gegeben.