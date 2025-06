Blind Descent: Sci-Fi-Survival-Spiel über die düstere Schönheit des Unbekannten

Symbiose oder Untergang: In Blind Descent geht es in den Überlebenskampf unter der Marsoberfläche.

META Publishing und das türkische Indie-Studio Pokuch haben ihre Zusammenarbeit an Blind Descent angekündigt – einem atmosphärischen Science-Fiction-Survival-Spiel, das euch 2026 im Early Access auf Steam erwartet und auch für Konsolen erscheinen wird.

In Blind Descent verschlägt es euch in eine geheimnisvolle, gnadenlose Welt unter der Marsoberfläche. Nach einer katastrophalen Bruchlandung erwacht ihr als Überlebende in einem fremden, riesigen Ökosystem, das mit jeder Faser lebt, sich erinnert – und euch prüft. Was als Suche nach eurer verschwundenen Crew beginnt, wird schnell zur Reise in eine existenzielle Beziehung mit der Umgebung, die euch entweder verschlingen oder verändern wird.

Um euch tief in diese fremde Welt eintauchen zu lassen, setzt das Spiel auf ein neuartiges „Symbiose-System“, das von der visuell wie erzählerisch beeindruckenden Mini-Serie Scavengers Reign inspiriert wurde.

Dieses System wird bestimmen, wie ihr mit Flora, Fauna und Umwelt in Kontakt tretet – und wie sehr ihr euch anpassen müsst, um zu überleben. Genaue Details dazu sollen bald folgen. Die visuelle Gestaltung des Spiels unterstreicht diese Idee: Das eindrucksvolle neue Keyart stammt von Jon Juarez, dem Production Designer von Scavengers Reign.

Eure Reise durch Blind Descent führt euch durch weitläufige, unterirdische Biome voller fremdartiger Lebensformen. Die Welt reagiert auf eure Entscheidungen – ignorierte Strukturen werden überwuchert, Basen verschlungen oder verseucht. Um zu überleben, müsst ihr die Flora und Fauna nicht nur beobachten, sondern verstehen. Baut Werkzeuge, analysiert Verhaltensmuster und erkennt, wann Rückzug oder Mutation der bessere Weg sind.

Ja, Mutation: Durch Sporen, Früchte oder biologische Anomalien verändert ihr euch selbst. Diese Transformationen können euch mit Fähigkeiten ausstatten, die ihr braucht, um das Terrain zu überwinden – sei es durch vertikale Kletterausrüstung oder biomechanisch veränderte Bewegungsmuster.

Blind Descent könnt ihr allein oder im Online-Koop mit bis zu drei weiteren Pionieren spielen. Gemeinsam erforscht ihr die Geheimnisse dieses bizarren Ökosystems, kämpft ums Überleben und enthüllt eine Geschichte, die unter der Oberfläche des Mars lange geschlummert hat – und nun zum Leben erwacht.