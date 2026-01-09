Blind Descent: Survival‑Abenteuer zeigt seine tiefsten Geheimnisse

Der neue Trailer zu Blind Descent aus dem New Game+ Showcase 2026 führt direkt in ein gewaltiges, unterirdisches Ökosystem unter der Marsoberfläche. Das Open‑World‑Survival‑Craft‑Game setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Ressourcenmanagement und biologischer Anpassung, während ihr allein oder im Koop nach einem vermissten Team sucht. Die Welt ist fremdartig, lebendig – und sie reagiert auf jeden eurer Schritte.

Nach einem katastrophalen Missionsfehler erwacht ein einzelner Überlebender in einer pulsierenden, außerirdischen Umgebung. Was als Rettungsmission beginnt, verwandelt sich schnell in eine Reise der Symbiose: Die Welt beobachtet, verändert sich und zwingt euch, euch mit ihr zu verändern. Genau hier setzt das neue Symbiosis System an – ein Mechanismus, inspiriert von der unheimlichen Logik von Scavengers Reign. Es beeinflusst, wie ihr Flora, Fauna und Umwelt begegnet, und soll das Herzstück der Spielerfahrung bilden.

Visuell sticht Blind Descent durch ein neues Artwork hervor, gestaltet von Jon Juarez, dem Production Designer von Scavengers Reign. Die Präsentation zeigt eine Welt voller reaktiver Pflanzen, bizarrer Lebensformen und vertikaler Höhlensysteme, die mit Kletterausrüstung und Mutationen erkundet werden wollen.

Zentrale Features im Überblick

Eine Welt, die zurückschlägt: Ein riesiges, reaktives Untergrundbiom voller fremdartiger Lebensformen.

Überleben durch Verständnis: Beobachten, analysieren, anpassen – Wissen ist eure wichtigste Ressource.

Basen mit Konsequenzen: Ungepflegte Unterkünfte werden überwuchert, verschlungen oder korrumpiert.

Mutationen als Werkzeug: Sporen, Früchte und Infektionen verleihen neue Fähigkeiten – zu einem Preis.

Vertikale Erkundung: Präzises Klettern durch Schächte und gefährliche Strukturen.

Koop‑Survival: Bis zu vier Spieler können gemeinsam erkunden, mutieren und überleben.

Hier das neue Video für euch: