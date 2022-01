Blizzard Entertainment: Bald gibt es Neuigkeiten zu Overwatch und anderen Spielen

Während sich die einen über die Ankündigung von Blizzard Entertainment zu einem neuen Spiel in einem brandneuen Universum freuen, warten andere auf Neuigkeiten zu anderen in der Entwicklung befindlichen Titeln.

Mike Ybarra von Blizzard Entertainment sagte dazu, dass man ein großes Studio mit talentierten und wachsenden Teams sei, die die Live-Spiele betreuen.

In den kommenden Wochen werden Spieler Neuigkeiten zu Overwatch und Warcraft hören. Gefolgt von Diablo.

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned!

— Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022