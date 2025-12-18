Blizzard Entertainment: Das bisher größte Jahr steht bevor

Große Pläne für 2026: Blizzard Entertainment steht das bisher größte Jahr bevor, sagt die Chefin.

Blizzard Entertainment feiert sein 35-jähriges Bestehen und nutzt diesen Meilenstein bewusst als Signal für die Zukunft. Anlässlich der Game Awards am 11. Dezember in Los Angeles, bei denen Diablo IV ein neues Update präsentierte, sprach Blizzard-Präsidentin Johanna Faries mit Variety von einem entscheidenden Moment – nicht nur für das Diablo-Franchise, sondern für das gesamte Unternehmen.

Der aktuelle Auftritt markiere den Auftakt zu einem ambitionierten Jahr 2026, in dem Blizzard große Pläne verfolge, wie es heißt.

Fans wie auch Neugierige dürften sich auf weitreichende Neuerungen in allen wichtigen Marken freuen. Hinter den Kulissen arbeiteten die Teams intensiv an mutigen Projekten, auf die man mit großem Stolz blicke, sagte Faries.

Die kommenden Monate, insbesondere im Vorfeld der nächsten BlizzCon, stünden ganz im Zeichen dieser Aufbruchsstimmung. Für Blizzard sei es eine Phase voller Energie, Fokus und Vorfreude auf das, was kommt.

Mit dem zehnten Jubiläum von Overwatch, World of Warcraft: Midnight, Diablo IV: Lord of Hatred und dem 30-jährigen Bestehen der Diablo Franchise stehen Fans viele große Momente im nächsten Jahr bevor.

„Die Teams von Blizzard bereiten sich auf das hoffentlich bisher größte Jahr für Blizzard vor, und wir nehmen diese Aussage sehr ernst“, sagte Faries. „Und das alles ist Teil dieser neuen, kühnen Vision für die Zukunft, wie ich bereits erwähnt habe.“

All das dürfte zum Großteil auch auf der BlizzCon unter einem Banner (wieder)vereint sein. Die Convention fiel 2024 und 2025 aus und kehrt im nächsten Jahr wieder zurück.

„Hier geht es darum, sich als Fans von Blizzard zu versammeln. Schon die ersten Reaktionen und die Ankündigung des Ticketverkaufs zeigen uns, dass es eine große Nachfrage gibt, wieder zusammenzukommen“, sagte Faries. „Wir wollen weiterhin das beste Spiele- und Unterhaltungsunternehmen der Welt sein. Und die BlizzCon ’26 wird uns hoffentlich in die Lage versetzen, diesen Ehrgeiz auf eine größere Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Ich habe also volles Vertrauen, dass die Teams sehr, sehr groß kommen werden, mit dem Herz und der Seele dessen, wonach sich die meisten unserer Fans bei einer BlizzCon sehnen, aber auch mit einigen sehr neuen Dingen, die auf den Tisch kommen.“