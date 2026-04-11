Blizzard Entertainment: Drew Murray wechselt zu Blizzard und arbeitet wohl an neuem StarCraft-Shooter

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Drew Murray wechselt zu Blizzard und könnte an neuem StarCraft-Shooter arbeiten!

Drew Murray ist im Januar Blizzard Entertainment beigetreten und übernimmt dort die Rolle als Associate Design Director. Damit wechselt ein erfahrener Entwickler, der zuvor unter anderem als Design Director bei The Initiative sowie als Game Director bei Insomniac Games tätig war.

Murray war in der Vergangenheit unter anderem an Sunset Overdrive beteiligt und bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Action- und Shooter-Design mit. Seine neue Position bei Blizzard deutet darauf hin, dass er an einem größeren Projekt innerhalb des Studios mitarbeitet.

Im Zusammenhang mit seinem Wechsel wird spekuliert, dass Murray an einem neuen Shooter im StarCraft-Universum beteiligt sein könnte. Offiziell bestätigt wurde ein solches Projekt bislang jedoch nicht.

Die Personalie sorgt dennoch für Aufmerksamkeit, da Blizzard in der Vergangenheit mehrfach mit neuen Projekten in bekannten Marken in Verbindung gebracht wurde. Welche Rolle Murray konkret in zukünftigen Entwicklungen spielen wird, bleibt derzeit offen.

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8 Kommentare Added

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  1. The Hills have Shice 239045 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.04.2026 - 19:04 Uhr

    Sehr gut!
    Holt die top Leute und baut wieder unfassbar gutes Spiel. Ich gehe mal stark davon aus, daß er für das aus von the Initiative nichts konnte. Wenn man an einer der legendärsten IPs der Branche in so einer Position arbeitet, gehört man zu den besten.

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  2. Katanameister 385760 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.04.2026 - 19:08 Uhr

    Ich hoffe, dass er einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des StarCraft Shooters haben wird.

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  3. Economic 98545 XP Posting Machine Level 4 | 11.04.2026 - 19:21 Uhr

    Bin gespannt was da machen, hoffe die verschandeln die Marke nicht

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