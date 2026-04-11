Blizzard Entertainment: Drew Murray wechselt zu Blizzard und arbeitet wohl an neuem StarCraft-Shooter

Drew Murray ist im Januar Blizzard Entertainment beigetreten und übernimmt dort die Rolle als Associate Design Director. Damit wechselt ein erfahrener Entwickler, der zuvor unter anderem als Design Director bei The Initiative sowie als Game Director bei Insomniac Games tätig war.

Murray war in der Vergangenheit unter anderem an Sunset Overdrive beteiligt und bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Action- und Shooter-Design mit. Seine neue Position bei Blizzard deutet darauf hin, dass er an einem größeren Projekt innerhalb des Studios mitarbeitet.

Im Zusammenhang mit seinem Wechsel wird spekuliert, dass Murray an einem neuen Shooter im StarCraft-Universum beteiligt sein könnte. Offiziell bestätigt wurde ein solches Projekt bislang jedoch nicht.

Die Personalie sorgt dennoch für Aufmerksamkeit, da Blizzard in der Vergangenheit mehrfach mit neuen Projekten in bekannten Marken in Verbindung gebracht wurde. Welche Rolle Murray konkret in zukünftigen Entwicklungen spielen wird, bleibt derzeit offen.