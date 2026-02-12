Blizzard Entertainment: Gigantischer Tisch voller Erinnerungen zeigt die Geschichte des Studios

Zum 35‑jährigen Jubiläum blickt Blizzard hinter die Kulissen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Für das Projekt „Blizzard 35: Behind the Scenes“ haben die Teams aus Archives, Brand & Creative und Events mehr als 1.600 physische Erinnerungsstücke zusammengetragen und auf einem 35‑Fuß‑langen Tisch arrangiert.

Das Ziel: eine visuelle Reise durch die Geschichte des Studios, die zeigt, wo Blizzard herkommt – und subtil andeutet, wohin die Reise als Nächstes gehen könnte.

Die Sammlung besteht aus echten Artefakten aus 35 Jahren Firmengeschichte: Konzeptzeichnungen, Sammlerstücke, Figuren, interne Dokumente, Requisiten aus Events, Erinnerungen aus Entwicklungsphasen und Objekte aus den Welten, die Blizzard erschaffen hat. Jedes Stück erzählt einen Teil der gemeinsamen Vergangenheit – von frühen Projekten bis zu modernen Blockbustern.

Die Entwickler betonen, dass es ihnen wichtig war, echte, greifbare Erinnerungen zu nutzen, statt digitale Rekonstruktionen. Das Projekt soll zeigen, wie viel Herzblut, Kreativität und Handarbeit in den Universen steckt, die Millionen Spieler seit Jahrzehnten begleiten.

Blizzard feiert damit nicht nur ein Jubiläum, sondern auch die Menschen, die diese Welten geschaffen haben – und die Fans, die sie seit 35 Jahren am Leben halten.