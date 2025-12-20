Blizzard Entertainment: Große Offensive: Jedes Jahr bis zu zwei Blockbuster statt neuer Marken

Blizzard Entertainment richtet seine Strategie für die kommenden Jahre neu aus und plant, jedes Jahr ein bis zwei große Releases zu veröffentlichen.

Statt neue Marken zu entwickeln, die aber auch nicht ausgeschlossen seien, konzentriere sich das Studio darauf, seine bestehenden, ikonischen Franchises weiter auszubauen, heißt es.

Die Blizzard‑Präsidentin erklärte, dass sie die Entwicklung des Unternehmens in Fünfjahresphasen betrachtet und sich aktuell „im zweiten Abschnitt dieses Rennens“ befindet.

Sie betonte, dass Blizzard über starke Marken verfüge, die weiterhin enormes Wachstumspotenzial besitzen. Daher liege der Fokus darauf, die vorhandenen Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen. Neue IPs seien nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht die Priorität.

„Ich denke dabei wirklich in Fünfjahreszyklen. Nehmen wir an, ich befinde mich gerade in der zweiten Etappe dieses Rennens. Wir verfügen über ikonisches geistiges Eigentum, das in vielerlei Hinsicht noch viel Raum für Wachstum bietet. Konzentrieren wir uns also auf die Karten, die wir ausspielen können.“ „Das bedeutet nicht, dass wir keine neuen Wege und IPs erschließen werden, aber im Moment sollten wir uns auf all das konzentrieren, was Blizzard an ikonischem Ansehen zu bieten hat. Das ist das Wichtigste.“ „Der andere Teil meiner Vision lautet: Ich glaube, dass unsere besten Tage noch vor uns liegen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, zuverlässige Veröffentlichungsrhythmen anzubieten.“ „Unsere Fans sind hungrig. Sie wollen sich einbringen. Sie wollen auch Zuverlässigkeit spüren. Sie wollen, dass wir ein Gespür dafür haben, was als Nächstes kommt.“ „Betrachten wir es als Portfolio und sorgen wir dafür, dass es in jedem Kalenderjahr mindestens ein bis zwei wirklich große Dinge gibt, die Blizzard herausbringt. Und wenn wir unser Programm entsprechend gestalten können, was wir unserer Meinung nach getan haben, werden wir in der Lage sein, an der Spitze zu bleiben und die Möglichkeiten unserer verschiedenen Franchises zu nutzen.“

Ein zentraler Bestandteil ihrer Vision ist also die Zuverlässigkeit von Veröffentlichungen. Fans sollen das Gefühl haben, dass regelmäßig große Projekte anstehen, und sie sollen wissen, was „um die Ecke“ wartet.

Blizzard möchte seine Spiele künftig als Portfolio betrachten und sicherstellen, dass jedes Kalenderjahr mehrere bedeutende Titel erscheinen, um die verschiedenen Franchises präsent zu halten.

Die Präsidentin zeigte sich optimistisch und erklärte, dass sie fest daran glaubt, dass die besten Jahre des Studios noch bevorstehen, wie wir bereits berichtet haben.

Mit einer klar strukturierten Release‑Strategie und der Nutzung der eigenen Markenvielfalt will Blizzard langfristig relevant bleiben und die Erwartungen der Community erfüllen.