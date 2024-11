Blizzard Entertainment: Hinweise auf Entwicklung eines Open-World-Shooters

Wenn Studios neue Mitarbeiter für unangekündigte Spiele suchen, dann gibt es hin und wieder Hinweise darauf, woran als Nächstes gearbeitet wird.

Eine aktuelle Anzeige von Blizzard Entertainment für die Stelle als „Associate Design Director, Innovation – Unannounced Game“ verrät die geplante Entwicklung eines neuen Videospiels.

Der Anzeige zufolge möchte man ein Open-World-Shooter entwickeln.

In der Anzeige heißt es dazu: „Als Design Director of Innovation bist du der Visionär und verantwortlich für die wichtigsten strategischen Innovationen in einem kommenden Open-World-Shooter-Spiel.“