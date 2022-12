Blizzard Entertainment: Jahresrückblick und Ausblick auf 2023

In einem Update zum Ende dieses Jahres zieht Mike Ybarra Bilanz und gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft von Blizzard Entertainment.

In Zahlen ausgedrückt schreibt Ybarra: „In diesem Jahr wurden etwa 12 Milliarden Stunden Blizzard-Spiele gespielt und 50 Millionen neue Spieler traten der Blizzard-Community bei. Dies wäre ohne die Leidenschaft der Mitarbeiter von Blizzard nicht möglich gewesen. Wir hören von ihnen, dass ein grundlegender Wandel im Gange ist, und es sind die Tausenden von Menschen, die hier arbeiten, die dieses Schiff zu etwas Größerem steuern, als wir es jemals waren – und wir haben gerade erst begonnen.“

Die Ergebnisse sind in den Spielen zu sehen, Azeroth in World of Warcraft: Dragonflight, saisonale Updates in Overwatch 2, Wrath of the Lich King Classic und Diablo II: Resurrected, Hearthstone und Diablo Immortal. Warcraft Arclight Rumble und schließlich konnte das Diablo IV-Team das Veröffentlichungsdatum am 6. Juni 2023 ankündigen.

Weiter wurde verkündet, dass wichtige Änderungen an den Teams vorgenommen wurden:

Allen Adham, Mitbegründer von Blizzard, Chief Design Officer: Wir setzen uns für das Spieldesign als Disziplin ein und tragen dazu bei, dass wir das Blizzard-Gameplay an der Spitze des Spielerlebnisses halten.

Holly Longdale, Executive Producer von World of Warcraft: Nachdem sie WoW Classic geleitet hat, überwacht Holly nun ganz World of Warcraft und bringt ihre umfassende MMO-Erfahrung in den Vordergrund.

Jared Neuss, Executive Producer für Overwatch 2: Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um ein großartiges Live-Service-Erlebnis für dieses unglaubliche Universum zu schaffen.

Peiwen Yao, Executive Producer für Diablo Immortal: Leitung der gemeinsamen Entwicklungspartnerschaft für unseren ersten Mobile-First-Titel.

April McKee, Executive Producer der BlizzCon: Ja, wir bringen die BlizzCon zurück – mehr dazu Anfang nächsten Jahres!

Mike Elliott, Chief Technology Officer: Ein Blizzard-Veteran und die führende Stimme der Techniker, die technische Bewertungen, Empfehlungen und Ausführung beaufsichtigen.

Dan Hay, General Manager von Survival Game: Er leitet das Team, das dieses Genre mit Blizzard-Magie erfüllt, während wir unsere erste neue IP seit Overwatch entwickeln. Das Team hat sich in diesem Jahr verdoppelt und wir wollen es im neuen Jahr noch weiter vergrößern!

Das Unternehmen hat weiterhin eine große Menge interner Änderungen vorgenommen, die darauf abzielen, die Kultur innerhalb des Unternehmens zu verbessern. Man habe solide Fortschritte bei der Förderung von Diversität, Chancengleichheit und Inklusion gemacht. Veranstaltungen, Schulungen und ein Kulturteam sollen dem Wiederaufbau der Fundamente dienen.

„Abschließend an unsere wunderbaren Teams bei Blizzard: Vielen Dank. Wir sind gemeinsam auf einer Reise, um eine erstaunliche Kultur zu schaffen, die kreative Energie und frisches Denken fördert und ermöglicht. Gemeinsam bringen wir Blizzard zurück, besser denn je.“ „Passen Sie in dieser Weihnachtszeit auf sich auf: Verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben, Ihren Lieblingsspielen, Ihren Lieblingsfilmen und -büchern und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Wir werden dasselbe tun“, bedankt sich Ybarra bei der Belegschaft.