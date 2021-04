Blizzard Entertainment: Jeff Kaplan verlässt Unternehmen nach fast zwei Jahrzenten

In einem Post auf der offiziellen Overwatch-Website sprach Blizzard über eine neue Führung für das Projekt Overwatch und Overwatch 2, während Kaplan über seine persönliche Zeit bei dem Unternehmen berichtete.

Kaplan ist in der Overwatch-Community als Quelle für Informationen, Diskussionen und viele Memes bekannt und beliebt. Seine Karriere bei Blizzard Entertainment erstreckt sich über Titel wie World of Warcraft und Warcraft 3.

„Ich verlasse Blizzard Entertainment nach 19 erstaunlichen Jahren“, so Kaplan in einem Statement. „Es war wirklich die Ehre meines Lebens, die Möglichkeit zu haben, Welten und Helden für ein so leidenschaftliches Publikum zu erschaffen. Ich möchte jedem bei Blizzard, der unsere Spiele, unsere Spielteams und unsere Spieler unterstützt hat, meine tiefe Dankbarkeit aussprechen. Aber mein besonderer Dank gilt den wunderbaren Spielentwicklern, die die Reise der Schöpfung mit mir geteilt haben. Akzeptiere die Welt nie so, wie sie zu sein scheint. Wage es immer, sie als das zu sehen, was sie sein könnte. Ich hoffe, Sie tun dasselbe, gg“, Jeffrey Kaplan.