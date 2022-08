Blizzard Entertainment: Neue Details zum Spiel mit Codenamen Odyssey

Autor:, in / Blizzard Entertainment

Über das sich angeblich bei Blizzard Entertainment in der Entwicklung befindliche Survival-Spiel haben wir schon mehrfach berichtet. So soll das Spiel mit einem brandneuen Universum schon fünf Jahre in der Mache sein.

Zuletzt haben wir erfahren, dass das Spiel auf den Codenamen Odyssey hören soll.

Von Windows Central Journalist Jez Corden, der im Mai auch den Codenamen verraten hatte, gibt es jetzt weitere, inoffizielle Informationen.

Im Podcast von Rand al Thor 19 sagte Corden, dass das Spiel wie Everwild aussehen würde und die Ästhetik eines Fable Legends hätte, wobei es fantastisch aussehen würde.

Neben dem märchenhaften Flair wird auch Steampunk eingestreut, denn es gibt auch Maschinen, die einer Art Alchemie gleichen.

Es soll weiterhin möglich sein Basen zu bauen, Handwerksgeräte herzustellen und sogar Geschäfte sollen sich eröffnen lassen. Er glaube aber dennoch nicht, dass es ein MMO sei, sondern eher ein traditionelles Survival-Spiel wie ARK: Survival Evolved.

Gekämpft wird in der Ego-Perspektive und neben Magie kann auch Pfeil und Bogen eingesetzte werden.

Wann das Spiel basierend auf einer völlig neuen IP, die auch nicht mit anderen wElten von Blizzard verknüpft ist, erscheinen soll, kann Corden nicht sagen