Blizzard Entertainment: Neue Diablo-Spiele und StarCraft-Shooter? Insider spricht über Blizzards geheime Projekte

Bericht: Blizzard entwickelt mehrere unangekündigte Projekte für Diablo, StarCraft und mehr.

Blizzard Entertainment arbeitet laut dem bekannten Branchenjournalisten Jason Schreier an einer ganzen Reihe bislang unangekündigter Projekte. Im Mittelpunkt sollen dabei unter anderem die Marken Diablo und StarCraft stehen.

In aktuellen Aussagen erklärte Schreier, Blizzard habe „jede Menge“ Projekte in Entwicklung.

Neben neuen Inhalten und Projekten rund um Diablo soll das Studio auch weiterhin an einem neuen StarCraft-Titel arbeiten.

Zudem bekräftigte Schreier seine frühere Berichterstattung aus dem Jahr 2024, wonach sich ein StarCraft-Shooter bei Blizzard in Entwicklung befindet. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass das Projekt im Rahmen der BlizzCon 2026 offiziell vorgestellt werden könnte.

Wichtig: Blizzard hat die genannten Projekte bislang nicht offiziell angekündigt. Auch ein möglicher Reveal auf der BlizzCon 2026 wurde bisher nicht bestätigt. Die Informationen basieren auf Aussagen von Jason Schreier und sollten daher vorerst als Gerücht betrachtet werden.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, dürfte Blizzard in den kommenden Monaten mehrere neue Projekte rund um zwei seiner bekanntesten Marken enthüllen.