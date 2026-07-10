Blizzard Entertainment: Neues Spiel aufgetaucht – Stellenausschreibung deutet auf Unreal Engine 5 Projekt hin

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Image: Blizzard Entertainment

Blizzard sucht Verstärkung für ein unangekündigtes Unreal Engine 5 Projekt.

Blizzard Entertainment sucht aktuell einen Lead Systems Engineer für ein unangekündigtes Projekt auf Basis der Unreal Engine 5. Die Stellenausschreibung des Studios in Irvine liefert damit einen möglichen Hinweis auf ein neues Spiel, zu dem bislang keine offiziellen Details bekannt sind.

Gesucht wird ein Entwickler, der die technische Leitung für zentrale Engine-Systeme übernimmt und das Team bei der Entwicklung eines Spiels über mehrere Plattformen hinweg unterstützt. Laut Beschreibung soll das Projekt auf der Unreal Engine 5 basieren und sowohl PC als auch moderne Konsolen berücksichtigen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Optimierung von Engine-Systemen, die Arbeit an Performance-Verbesserungen sowie die Entwicklung technischer Grundlagen für Gameplay, Grafik und Audio. Blizzard sucht dafür einen erfahrenen Entwickler mit umfangreicher Erfahrung in Unreal Engine 5, C++ und der Entwicklung von AAA-Spielen.

Die Anforderungen umfassen mindestens acht Jahre Erfahrung in der Spieleentwicklung, Kenntnisse in Multithreading, Performance-Analyse und Code-Optimierung sowie Erfahrung mit bereits veröffentlichten Spielen. Zusätzliche Erfahrung mit großen offenen Spielwelten und Online-Multiplayer-Projekten wird als Vorteil genannt.

Hinweis zum möglichen neuen Blizzard-Spiel

Die Stellenausschreibung bestätigt weder den Namen noch das Genre des Projekts. Auch konkrete Details zur Handlung, zum Gameplay oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum sind bislang nicht bekannt.

Da Blizzard unter anderem für bekannte Marken wie Warcraft, Overwatch, Diablo und StarCraft verantwortlich ist, bleibt offen, ob das neue Unreal Engine 5 Projekt Teil einer bestehenden Marke oder eine komplett neue IP wird.

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16 Kommentare Added

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  3. Vayne1986 66625 XP Romper Domper Stomper | 10.07.2026 - 18:12 Uhr

    Möchte doch nur gerne StarCraft: Remastered für Konsolen. 😃✌🏻

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  4. Kitomy 103565 XP Elite User | 10.07.2026 - 18:16 Uhr

    WoW Classic+, UNREAL Edition 🫣🤣

    Logisch wäre eigentlich ein Warcraft 4.
    Starcraft, schwierig das Genere hat es sehr schwer.
    Und ein Ego shoote in diesem Universum hmm, weiß nicht.

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    • faktencheck 220720 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.07.2026 - 18:27 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      StarCraft bietet sich doch für einen Shooter an. Die Lore bietet da genug Angriffspunkte meiner Meinung nach.

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      • Kitomy 103565 XP Elite User | 10.07.2026 - 18:44 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Das stimmt allerdings.

        Nur weiß ich nicht ob Blizzard dafür gut ist einen Single Player Shooter zu entwickeln.
        Die stehen doch eher für Multiplayer und da haben die mit Overwatch ja schon einen Shooter.

        0
  5. Devilsgift 153045 XP God-at-Arms Silber | 10.07.2026 - 18:22 Uhr

    Hier wäre es doch gut wenn The Coalition nach Gears E-Day helfen würde, die kennen sich mit der UE doch gut aus.

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    • Kitomy 103565 XP Elite User | 10.07.2026 - 18:46 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Fände ich nicht gut.
      Das letzte was Blizzard braucht ist ein Studio was schon sehr viel Geld mit Gears verbrannt hat..

      Blizzard ist einer der wenigen Dinge die bei XBOX funktionieren.
      Das wäre kontra protektiv wenn du wieder den gleichen Fehler machst und irgendwo etwas unnötig aufblähst.

      Blizzard sucht „einen“ Entwickler…

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      • Devilsgift 153045 XP God-at-Arms Silber | 10.07.2026 - 19:08 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Nein nein die sollen nur aushelfen, da sie Ihre Erfahrungen weitergeben können. Sie wissen ja wie man mit der UE umgeht.
        Evtl kann man auch einfach deren Tools nutzen.

        Nintendo macht das mit ihren Studios ja auch so, und das funktioniert.

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  6. Karamuto 327320 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.07.2026 - 18:33 Uhr

    Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich von heutigen Blizzard noch zu erwarten habe. Leider sind die neuen Spiele nicht mehr so gut wie das von früher.

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