Blizzard Entertainment: Neues Spiel aufgetaucht – Stellenausschreibung deutet auf Unreal Engine 5 Projekt hin

Blizzard Entertainment sucht aktuell einen Lead Systems Engineer für ein unangekündigtes Projekt auf Basis der Unreal Engine 5. Die Stellenausschreibung des Studios in Irvine liefert damit einen möglichen Hinweis auf ein neues Spiel, zu dem bislang keine offiziellen Details bekannt sind.

Gesucht wird ein Entwickler, der die technische Leitung für zentrale Engine-Systeme übernimmt und das Team bei der Entwicklung eines Spiels über mehrere Plattformen hinweg unterstützt. Laut Beschreibung soll das Projekt auf der Unreal Engine 5 basieren und sowohl PC als auch moderne Konsolen berücksichtigen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Optimierung von Engine-Systemen, die Arbeit an Performance-Verbesserungen sowie die Entwicklung technischer Grundlagen für Gameplay, Grafik und Audio. Blizzard sucht dafür einen erfahrenen Entwickler mit umfangreicher Erfahrung in Unreal Engine 5, C++ und der Entwicklung von AAA-Spielen.

Die Anforderungen umfassen mindestens acht Jahre Erfahrung in der Spieleentwicklung, Kenntnisse in Multithreading, Performance-Analyse und Code-Optimierung sowie Erfahrung mit bereits veröffentlichten Spielen. Zusätzliche Erfahrung mit großen offenen Spielwelten und Online-Multiplayer-Projekten wird als Vorteil genannt.

Hinweis zum möglichen neuen Blizzard-Spiel

Die Stellenausschreibung bestätigt weder den Namen noch das Genre des Projekts. Auch konkrete Details zur Handlung, zum Gameplay oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum sind bislang nicht bekannt.

Da Blizzard unter anderem für bekannte Marken wie Warcraft, Overwatch, Diablo und StarCraft verantwortlich ist, bleibt offen, ob das neue Unreal Engine 5 Projekt Teil einer bestehenden Marke oder eine komplett neue IP wird.