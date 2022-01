Blizzard Entertainment: Neues Survival-Spiel fünf Jahre in Entwicklung laut Bericht

Autor:, in / Blizzard Entertainment

Das neue Survival-Spiel von Blizzard Entertainment könnte sich schon fünf Jahre in Entwicklung befinden, laut Bericht.

Der vor allem für Diablo, World of Warcraft und Overwatch bekannte Entwickler Blizzard Entertainment kündigte letzte Woche ein neues Videospiel an.

So arbeitet man an einem bisher noch namenlosen Survival-Spiel, welches in einem brandneuen Universum angesiedelt ist.

Das Spiel soll für Konsolen und PC erscheinen und es wird vermutet, dass es noch in einer frühen Phase der Entwicklung steckt, angesichts der formellen Ankündigung.

Doch das Spiel könnte sich schon eine lange Zeit in Entwicklung befinden. Wie PC Gamer berichtet, verließ Project Lead Craig Amai bereits im Juli 2017 das World of Warcraft Team, um das neue Projekt zu verfolgen.

Des Weiteren konnte Blizzard-Chef Mike Ybarra bereits viele Stunden mit dem Titel verbringen, was viel über den Fortschritt des Spiels aussagt.