Blizzard Entertainment: Phil Spencer will StarCraft wiederbeleben

Xbox-Chef Phil Spencer findet es aufregend darüber nachzudenken, was mit Franchises wie StarCraft in Zukunft passieren könnte.

Activision Blizzard verfügt über einen Spielekatalog mit zahlreichen Perlen. Einige von ihnen haben bisher kein neues Spiel erfahren. Dazu zählt auch StarCraft. Die Echtzeitstrategie-Reihe von Blizzard kommt auch zwei Teile. Er erste erschien 1998 und wurde 2017 als Remaster neu aufgelegt. Die Veröffentlichung eines zweiten Teils mit dem Zusatz Wings of Liberty kam 2010 heraus, ist also auch schon 12 Jahre her.

Über eine mögliche Wiederbelebung von StarCraft sprach Phil Spencer mit Wired. Da die Übernahme noch nicht abgeschlossen ist, sagte der Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft zunächst:

„Das erste, was ich sagen würde, ist, dass ich keine Entscheidungen darüber treffen darf, was bei Blizzard oder Activision oder King passiert. Das sind also alles nur Gespräche und Überlegungen über die Möglichkeiten, die sich bieten.“

Über das Erbe von Blizzard für Echtzeitstrategiespiele sagte Spencer, dass „StarCraft ein bahnbrechender Moment im Gaming war. Aus der Perspektive des Esports, aus der Perspektive der Echtzeitstrategie auf der Konsole und einfach aus der Perspektive der Echtzeitstrategie-Erzählung im Genre.“

Spencer scheint seine Worte mit Bedacht zu wählen, denn Zusagen darf er nicht machen, sofern der Deal nicht unter Dach und Fach ist. Doch der Gedanke, was mit einigen Marken passieren könnte, findet er aufregend. Mit den Teams wird er sich den Backkatalog anschauen und die Möglichkeiten prüfen, was nicht nur StarCraft betreffen dürfte.

„Ich freue mich darauf, mich mit den Teams von Activision und Blizzard und King zusammenzusetzen und über den Backkatalog und die Möglichkeiten zu sprechen, die wir haben könnten. Ich werde der Frage ausweichen und nur sagen, dass es nichts ist, woran ich im Moment aktiv arbeiten kann. Aber der Gedanke, darüber nachzudenken, was mit diesen Franchises passieren könnte, ist für mich als jemand, der viele Stunden mit diesen Spielen verbracht hat, ziemlich aufregend.“