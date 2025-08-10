Blizzard Entertainment: Rod Fergusson verlässt das Unternehmen

Rod Fergusson, der im Jahr 2020 von The Coalition zu Blizzard Entertainment gewechselt ist, gibt nun fünf Jahre später bekannt, dass er das Unternehmen verlassen wird.

Rod Fergusson sagte: „Nach fünf Jahren, in denen ich die Diablo-Franchise mit vier großen Markteinführungen vorangetrieben habe, ist es an der Zeit, Blizzard/Microsoft mit dem Schwert in der Hand zu verlassen und zu sehen, was als Nächstes kommt. Ich bin stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freue mich auf das, was für Diablo und für mich in der Zukunft liegt.“