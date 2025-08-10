Blizzard Entertainment: Rod Fergusson verlässt das Unternehmen

Rod Fergusson, der im Jahr 2020 von The Coalition zu Blizzard Entertainment gewechselt ist, gibt nun fünf Jahre später bekannt, dass er das Unternehmen verlassen wird.
Rod Fergusson sagte: „Nach fünf Jahren, in denen ich die Diablo-Franchise mit vier großen Markteinführungen vorangetrieben habe, ist es an der Zeit, Blizzard/Microsoft mit dem Schwert in der Hand zu verlassen und zu sehen, was als Nächstes kommt. Ich bin stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freue mich auf das, was für Diablo und für mich in der Zukunft liegt.“
Wie immer keine belastbaren Angaben der wirklichen Gründe. Aber bin guter Dinge das er schon bald nen neuen Posten bekommen wird.
Man darf gespannt sein, welcher Marke er als nächstes den Todesstoß versetzt…Talent zur Zerstörung hat er ja bewiesen.
Kein wirklicher Verlust..wenn man sich Diablo 4 mal so anschaut….
So schlimm? Habs zu Release gezockt und fand es echt gut.
Die Story ist auch wirklich sehr gut.
Das macht aber bei so einem Spiel für viele nun mal den geringsten Teil des Spiel aus.
Viele haben sich damals über die fehlende Langzeitmotivation und den Loot beschwert, ich erinnere mich noch an die ganzen Videos mit den Kritiken.
Sinkende Schiff und so
Fand Diablo 4 auch nicht besonders gut, Story durch und fertig, wer weiß warum er gegangen ist.
Das ist wirklich bitter für die xbox, kann man halten was man will der hat immer die Kohlen aus dem Feuer geholt …
Na endlich!
Ja, habe ich gestern schon auf Twitter gesehen. Ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr auf der Gamescom getroffen, ist auf jeden Fall ein netter Typ. Verständlich, dass er keinen Bock auf Microsoft hat, erst von The Coalition zu Blizzard, nur um dann wieder bei Microsoft zu landen, weil sie den Laden aufgekauft haben. 😂
Stell dir mal vor, du verlässt deinen alten Arbeitgeber und kurz darauf kauft der einfach deinen neuen Arbeitgeber. 🤯
Da muss man sich doch verarscht fühlen.
Wenn ich er wäre, hätte ich Angst, dass Microsoft auch noch das nächste Studio kauft, bei dem ich anfange zu arbeiten. 👀
Er hat bestimmt seinen Vertrag bei Blizzard nach fünf Jahren auslaufen lassen.
Ist natürlich nur Spaß, aber vielleicht war es ja wirklich so. 😉
Kein Verlust. In Gears 5 hat er schon gezeigt was er für Arbeit macht. Nach seinem Weggang hat sich das Spiel stetig verbessert. Weine ihm nicht gerade eine Träne nach.