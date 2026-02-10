Blizzard Entertainment: StarCraft‑Shooter angeblich bei Nexon in Entwicklung

StarCraft‑Shooter angeblich bei Nexon in Entwicklung – Blizzard soll nur Partner sein.

Ein Bericht aus Südkorea entfacht neue Hoffnung auf die Rückkehr des StarCraft‑Franchise – diesmal in Form eines Shooter‑Projekts, das nicht primär von Blizzard, sondern von Nexon entwickelt werden soll.

Laut einer von ResetEra übersetzten Meldung von Dnews gibt es Hinweise darauf, dass Nexon bereits in die „Vollproduktion“ eingestiegen ist und aktiv Personal für das Projekt rekrutiert.

Die Informationen deuten darauf hin, dass Nexon im vergangenen Jahr einen Vertrag mit Blizzard abgeschlossen hat, der sich auf die „Entwicklung von StarCraft‑Inhalten“ bezieht. Innerhalb des Unternehmens soll ein dediziertes Team im Shooter Headquarters – der Abteilung, die auch Sudden Attack hervorgebracht hat – an dem Titel arbeiten.

Besonders auffällig ist die Verpflichtung von Choi Jun‑Ho, dem Schöpfer der legendären Temple‑Smashing‑Map aus dem originalen StarCraft. Das verstärkt den Eindruck, dass Nexon gezielt Expertise aus der StarCraft‑Community ins Projekt holt.

Der einzige bisher bekannte Name aus westlicher Perspektive ist Dan Hay, der vor allem für seine Arbeit an der Far‑Cry‑Reihe bekannt ist.

Trotz eines „Kooperationsvertrags“ soll Nexon laut den Gerüchten die Führungsrolle in der Entwicklung übernehmen, während Blizzard eher unterstützend agiert. Aktuell befinde sich das Projekt in einer Phase, in der Prototypen erstellt und die kommerzielle Tragfähigkeit bewertet werde.

Die Aussicht auf einen neuen StarCraft‑Shooter weckt Erinnerungen an StarCraft: Ghost, das 2002 angekündigt, mehrfach umgebaut und schließlich 2014 offiziell eingestellt wurde. Seitdem warten Fans auf eine Rückkehr des Universums außerhalb der klassischen RTS‑Struktur.

Sollte die Entwicklung weit genug fortgeschritten sein, könnte eine Enthüllung theoretisch auf Xbox’ Showcase im Juni oder Gamescom im August erfolgen. Realistisch betrachtet dürfte es aber noch dauern, bis das Projekt öffentlich präsentiert wird.

Bis dahin bleibt es ein Gerücht – aber eines, das in der StarCraft‑Community für spürbare Spannung sorgt.

  hellboy | 10.02.2026 - 09:18 Uhr

    Dieses Jahr wird ein großes Jahr für Blizzard! Sie sagen selbst: das größte! 35 Jahre Blizzard.
    Und fängt ja auch schon gut an mit Overwatch, Diablo…

  Ash2X | 10.02.2026 - 10:01 Uhr

    Nexon ist immer wieder eine Wundertüte – meistens eher Trash, aber ab und zu sehr ambitioniert.

  AnCaptain4u | 10.02.2026 - 10:53 Uhr

    Bin ich mal gespannt.
    Halte nicht viel von NEXON.
    Und bei koreanischen Entwicklern bzw. Games muss ich immer direkt daran denken, wie aggressiv man auf Ingame-Währung und Shop hinweist.

  DrFreaK666 | 10.02.2026 - 11:37 Uhr

    „Die Informationen deuten darauf hin, dass Nexon im vergangenen Jahr einen Vertrag mit Blizzard abgeschlossen hat“

    Ein Vertrag mit Blizzard? Wissen die noch nicht, dass sie zu den Xbox-Studios gehören?

  Andaro | 10.02.2026 - 12:19 Uhr

    Wahrscheinlich waren die am günstigsten XD Als damals Starcraft Ghost geteasert wurde, war ich total gehyped und war dann aber auch entsprechend traurig, als es eingestampft wurde, bin echt gespannt, was da evtl. auf uns zu kommt.

Hinterlasse eine Antwort