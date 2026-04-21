Blizzard Entertainment: Starcraft Shooter-Grafikstil orientiert sich an StarCraft 2 statt Overwatch – Insider

StarCraft Shooter zeigt neue Details zur visuellen Ausrichtung: Laut Insider Jez Corden orientiert sich die Art Direction eher an den Cinematics von StarCraft 2 als am Stil von Overwatch.
Die Information deutet darauf hin, dass das Projekt einen deutlich realistischeren und filmischeren Look verfolgen könnte. Während Overwatch für eine stilisierte und farbenfrohe Darstellung bekannt ist, stehen die Cinematics von StarCraft 2 für eine detaillierte, düstere und visuell aufwendige Inszenierung.
Mit dieser Ausrichtung würde der Shooter stärker auf eine glaubwürdige und atmosphärisch dichte Darstellung setzen. Die Entscheidung könnte zudem Einfluss auf das gesamte Spieldesign haben, insbesondere auf Charaktermodelle, Umgebungen und visuelle Effekte.
Konkrete Details zum Gameplay, zum Umfang oder zu einem möglichen Release sind weiterhin nicht bekannt. Die neue Information liefert jedoch einen wichtigen Hinweis darauf, in welche kreative Richtung sich das Projekt entwickeln könnte.
Weitere offizielle Angaben stehen derzeit noch aus, dennoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass der StarCraft Shooter eine klar definierte visuelle Identität erhält, die sich deutlich von anderen Blizzard-Titeln abheben könnte.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffe es das es nicht diesen Fortnight Cartoon look bekommt. Kann ruhig Düster sein 😉
Bitte ja realistischer und kein Overwatch/Fortnite Look.
Da Starcraft ja ziemlich „inspiriert“ von Warhammer 40k ist, kann man sich schon eine Vorstellung machen, wie das aussehen könnte. Spielt einfach die Kampagne von Space Marine 2 und tauscht die Viecher mit Zerg und co. aus. Kriegen sie das ähnlich episch hin, wäre das ein Festmahl.
Naja, also wenn ein Starcarft Shooter auch so Kiddie-comichaft wäre, wäre das lächerlich…
Gut so.
Muss halt einfach mehr in Richtung Warhammer gehen vom Look her.
Könnte interessant werden aber noch glaube ich nicht daran, dass das Endprodukt was werden könnte, was ich spielen möchte. Spätestens wenn keine richtige Kampagne dabei ist und alles auf MP und Lootboxen etc. aufbaut, bin ich endgültig raus.
Das StarCraft Universum an sich würde mich jedoch schon interessieren. Die Umsetzung wird’s entscheiden…
Habe auch so meine Bedenken, ob das Spiel am Ende was für mich sein wird, obwohl ich StarCraft wirklich gerne gespielt habe. Blizzard ist hier irgendwie alles zuzutrauen.