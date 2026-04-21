Blizzard Entertainment: Starcraft Shooter-Grafikstil orientiert sich an StarCraft 2 statt Overwatch – Insider

StarCraft Shooter zeigt laut neuen Insider-Informationen eine Art Direction, die sich stärker an den Cinematics von StarCraft 2 orientiert.

StarCraft Shooter zeigt neue Details zur visuellen Ausrichtung: Laut Insider Jez Corden orientiert sich die Art Direction eher an den Cinematics von StarCraft 2 als am Stil von Overwatch.

Die Information deutet darauf hin, dass das Projekt einen deutlich realistischeren und filmischeren Look verfolgen könnte. Während Overwatch für eine stilisierte und farbenfrohe Darstellung bekannt ist, stehen die Cinematics von StarCraft 2 für eine detaillierte, düstere und visuell aufwendige Inszenierung.

Mit dieser Ausrichtung würde der Shooter stärker auf eine glaubwürdige und atmosphärisch dichte Darstellung setzen. Die Entscheidung könnte zudem Einfluss auf das gesamte Spieldesign haben, insbesondere auf Charaktermodelle, Umgebungen und visuelle Effekte.

Konkrete Details zum Gameplay, zum Umfang oder zu einem möglichen Release sind weiterhin nicht bekannt. Die neue Information liefert jedoch einen wichtigen Hinweis darauf, in welche kreative Richtung sich das Projekt entwickeln könnte.

Weitere offizielle Angaben stehen derzeit noch aus, dennoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass der StarCraft Shooter eine klar definierte visuelle Identität erhält, die sich deutlich von anderen Blizzard-Titeln abheben könnte.