Blizzard Entertainment: Starcraft Shooter-Grafikstil orientiert sich an StarCraft 2 statt Overwatch – Insider

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StarCraft Shooter zeigt laut neuen Insider-Informationen eine Art Direction, die sich stärker an den Cinematics von StarCraft 2 orientiert.

StarCraft Shooter zeigt neue Details zur visuellen Ausrichtung: Laut Insider Jez Corden orientiert sich die Art Direction eher an den Cinematics von StarCraft 2 als am Stil von Overwatch.

Die Information deutet darauf hin, dass das Projekt einen deutlich realistischeren und filmischeren Look verfolgen könnte. Während Overwatch für eine stilisierte und farbenfrohe Darstellung bekannt ist, stehen die Cinematics von StarCraft 2 für eine detaillierte, düstere und visuell aufwendige Inszenierung.

Mit dieser Ausrichtung würde der Shooter stärker auf eine glaubwürdige und atmosphärisch dichte Darstellung setzen. Die Entscheidung könnte zudem Einfluss auf das gesamte Spieldesign haben, insbesondere auf Charaktermodelle, Umgebungen und visuelle Effekte.

Konkrete Details zum Gameplay, zum Umfang oder zu einem möglichen Release sind weiterhin nicht bekannt. Die neue Information liefert jedoch einen wichtigen Hinweis darauf, in welche kreative Richtung sich das Projekt entwickeln könnte.

Weitere offizielle Angaben stehen derzeit noch aus, dennoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass der StarCraft Shooter eine klar definierte visuelle Identität erhält, die sich deutlich von anderen Blizzard-Titeln abheben könnte.

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24 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 93000 XP Posting Machine Level 2 | 21.04.2026 - 10:46 Uhr

    Hoffe es das es nicht diesen Fortnight Cartoon look bekommt. Kann ruhig Düster sein 😉

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  2. de Maja 337175 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.04.2026 - 10:51 Uhr

    Bitte ja realistischer und kein Overwatch/Fortnite Look.

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  3. ObitheWan 44640 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 11:18 Uhr

    Da Starcraft ja ziemlich „inspiriert“ von Warhammer 40k ist, kann man sich schon eine Vorstellung machen, wie das aussehen könnte. Spielt einfach die Kampagne von Space Marine 2 und tauscht die Viecher mit Zerg und co. aus. Kriegen sie das ähnlich episch hin, wäre das ein Festmahl.

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  4. Mech77 103795 XP Elite User | 21.04.2026 - 11:52 Uhr

    Naja, also wenn ein Starcarft Shooter auch so Kiddie-comichaft wäre, wäre das lächerlich…

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  5. AnCaptain4u 262335 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.04.2026 - 11:58 Uhr

    Gut so.
    Muss halt einfach mehr in Richtung Warhammer gehen vom Look her.

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  6. BLACK 8z 113830 XP Scorpio King Rang 2 | 21.04.2026 - 11:58 Uhr

    Könnte interessant werden aber noch glaube ich nicht daran, dass das Endprodukt was werden könnte, was ich spielen möchte. Spätestens wenn keine richtige Kampagne dabei ist und alles auf MP und Lootboxen etc. aufbaut, bin ich endgültig raus.
    Das StarCraft Universum an sich würde mich jedoch schon interessieren. Die Umsetzung wird’s entscheiden…

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    • Blight 35165 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 12:11 Uhr
      Antwort auf BLACK 8z

      Habe auch so meine Bedenken, ob das Spiel am Ende was für mich sein wird, obwohl ich StarCraft wirklich gerne gespielt habe. Blizzard ist hier irgendwie alles zuzutrauen.

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