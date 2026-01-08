Blizzard Entertainment: StarCraft-Shooter wird auf BlizzCon enthüllt – Gerücht

Image: - - - - / Depositphotos

Ein Comeback des Sci‑Fi‑Universums StarCraft soll dieses Jahr mit der Enthüllung eines Shooters beginnen.

Starcraft rückt laut aktuellen Gerüchten in den Mittelpunkt der Blizzcon 2026. Neue Hinweise via Windows Central deuten darauf hin, dass das Franchise in Form eines Third‑Person‑Shooters zurückkehren soll.

Über die Existenz des Shooters im StarCraft-Universums hatten wir früher schon berichtet, sie wurde damals durch interne Quellen bei Blizzard Entertainment bestätigt.

Parallel dazu werden neue Erweiterungen für Diablo IV erwartet, begleitet von der Enthüllung von World of Warcrafts The Last Titan. Zusätzlich stehen umfangreiche Updates für Overwatch und Hearthstone im Raum, die das Line‑up der Messe abrunden sollen.

Seit längerem kursieren zudem Spekulationen über ein mögliches Overwatch‑Mobile‑Projekt. Auch ein weiteres Warcraft‑Mobile‑Spiel soll sich in Entwicklung befinden.