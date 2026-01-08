Blizzard Entertainment: StarCraft-Shooter wird auf BlizzCon enthüllt – Gerücht

Starcraft rückt laut aktuellen Gerüchten in den Mittelpunkt der Blizzcon 2026. Neue Hinweise via Windows Central deuten darauf hin, dass das Franchise in Form eines Third‑Person‑Shooters zurückkehren soll.
Über die Existenz des Shooters im StarCraft-Universums hatten wir früher schon berichtet, sie wurde damals durch interne Quellen bei Blizzard Entertainment bestätigt.
Parallel dazu werden neue Erweiterungen für Diablo IV erwartet, begleitet von der Enthüllung von World of Warcrafts The Last Titan. Zusätzlich stehen umfangreiche Updates für Overwatch und Hearthstone im Raum, die das Line‑up der Messe abrunden sollen.
Seit längerem kursieren zudem Spekulationen über ein mögliches Overwatch‑Mobile‑Projekt. Auch ein weiteres Warcraft‑Mobile‑Spiel soll sich in Entwicklung befinden.
Alter jetzt geht`s aber ab!
Das stellt für mich alles in den Schatten. StarCraft Ghost würde ich selbst einem GTA VI noch vorziehen.
Please let it be true! 🙂
StarCraft Ghost. Das ist doch phil Spencer sein Baby. Es muss einfach wahr sein
Stimmt da war ja was…
Ich bin bester Dinge. 🙂
Kenne die IP eigentlich nur vom Namen her, scheint aber seine Fans zu haben.
Ist eine der wichtigsten IPs der Gaming Geschichte.
Insbesondere wenn es um RTS geht. Die Nr 1 im eSport und neben WarCraft und C&C absolut wegweisend im Genre.
Mal sehen, vielleicht auf der Xbox next einsteigen.🙂
Star Craft Ghost in Third Person dann aber mit edler Grafik bitte 😁
Boa das wäre mega geil. Sowas wünsche ich mir schon seit Jahren.
Das Spiel sagt mir nichts
Wenn es gut gemacht wird, warum denn nicht.
Hoffentlich nicht nur ein einfacher Shooter.
Auf Star Craft Ghost hatte ich mich wirklich gefreut gehabt, es soll ja auch schon weit in der Entwicklung gewesen sein.
Da bin ich mal gespannt was da auf uns zukommt
Von Starcraft hätte ich gerne wieder was.