Blizzard Entertainment: StarCraft-Shooter wird auf BlizzCon enthüllt – Gerücht

Ein Comeback des Sci‑Fi‑Universums StarCraft soll dieses Jahr mit der Enthüllung eines Shooters beginnen.

Starcraft rückt laut aktuellen Gerüchten in den Mittelpunkt der Blizzcon 2026. Neue Hinweise via Windows Central deuten darauf hin, dass das Franchise in Form eines Third‑Person‑Shooters zurückkehren soll.

Über die Existenz des Shooters im StarCraft-Universums hatten wir früher schon berichtet, sie wurde damals durch interne Quellen bei Blizzard Entertainment bestätigt.

Parallel dazu werden neue Erweiterungen für Diablo IV erwartet, begleitet von der Enthüllung von World of Warcrafts The Last Titan. Zusätzlich stehen umfangreiche Updates für Overwatch und Hearthstone im Raum, die das Line‑up der Messe abrunden sollen.

Seit längerem kursieren zudem Spekulationen über ein mögliches Overwatch‑Mobile‑Projekt. Auch ein weiteres Warcraft‑Mobile‑Spiel soll sich in Entwicklung befinden.

  1. The Hills have Shice 211645 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.01.2026 - 14:43 Uhr

    Alter jetzt geht`s aber ab!
    Das stellt für mich alles in den Schatten. StarCraft Ghost würde ich selbst einem GTA VI noch vorziehen.

    Please let it be true! 🙂

  2. shadow moses 441710 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 08.01.2026 - 14:49 Uhr

    Kenne die IP eigentlich nur vom Namen her, scheint aber seine Fans zu haben.

  3. Truelies82 15160 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.01.2026 - 15:01 Uhr

    Star Craft Ghost in Third Person dann aber mit edler Grafik bitte 😁

  8. Kitomy 50875 XP Nachwuchsadmin 5+ | 08.01.2026 - 17:06 Uhr

    Auf Star Craft Ghost hatte ich mich wirklich gefreut gehabt, es soll ja auch schon weit in der Entwicklung gewesen sein.

