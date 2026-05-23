Blizzard Entertainment: Stellenanzeigen deuten neues unangekündigtes Projekt an

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„A Great Adventure Begins Now“ entfacht Spekulationen um neues Spiel bei Blizzard Entertainment.

Neue Stellenausschreibungen von Blizzard Entertainment sorgen derzeit für Spekulationen über das nächste große Projekt des Studios. Begleitet werden die offenen Positionen von der Botschaft „A great adventure begins now“, die Blizzard über seine Karrierekanäle veröffentlicht hat.

Gesucht werden unter anderem Künstler, Designer, Ingenieure und weitere Entwickler für ein bislang unangekündigtes Projekt. Konkrete Details zum Spiel nennt Blizzard derzeit nicht. Die Formulierung und die breit angelegte Personalsuche deuten jedoch darauf hin, dass sich ein größeres Vorhaben im Aufbau befindet.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten verschiedene Stellenausschreibungen Hinweise auf ein unangekündigtes AAA-Projekt geliefert. Mehrere Positionen verwiesen auf die Entwicklung eines neuen Spiels mit moderner Technologie und umfangreichen Entwicklungsanforderungen.

Worum es sich konkret handelt, bleibt weiterhin offen.

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4 Kommentare Added

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  1. Kitomy 71015 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.05.2026 - 10:41 Uhr

    WoW 2 .
    Spaß bei Seite.

    Man hatte ja erwähnt das bei Blizzard die IPs zu wenig, ja garnicht für neue Projekte genutzt werden und man das jetzt ändern wolle.

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  3. Kenty 257370 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.05.2026 - 11:42 Uhr

    Da kann man wohl nur abwarten bis mehr Informationen kommen oder Spekulatius backen.

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