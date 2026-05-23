Blizzard Entertainment: Stellenanzeigen deuten neues unangekündigtes Projekt an

Neue Stellenausschreibungen von Blizzard Entertainment sorgen derzeit für Spekulationen über das nächste große Projekt des Studios. Begleitet werden die offenen Positionen von der Botschaft „A great adventure begins now“, die Blizzard über seine Karrierekanäle veröffentlicht hat.

Gesucht werden unter anderem Künstler, Designer, Ingenieure und weitere Entwickler für ein bislang unangekündigtes Projekt. Konkrete Details zum Spiel nennt Blizzard derzeit nicht. Die Formulierung und die breit angelegte Personalsuche deuten jedoch darauf hin, dass sich ein größeres Vorhaben im Aufbau befindet.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten verschiedene Stellenausschreibungen Hinweise auf ein unangekündigtes AAA-Projekt geliefert. Mehrere Positionen verwiesen auf die Entwicklung eines neuen Spiels mit moderner Technologie und umfangreichen Entwicklungsanforderungen.

Worum es sich konkret handelt, bleibt weiterhin offen.

