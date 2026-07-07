Blizzard Entertainment: Studio soll von Xbox-Restrukturierung weitgehend verschont bleiben

Während zahlreiche Bereiche der Xbox-Sparte von umfangreichen Stellenstreichungen betroffen sind, scheint Blizzard Entertainment nach aktuellen Berichten vergleichsweise glimpflich davonzukommen.
Nach Informationen von Windows Central soll Blizzard nur in begrenztem Umfang von den jüngsten Kürzungen betroffen sein. Offizielle Zahlen zu möglichen Stellenstreichungen innerhalb des Studios liegen allerdings nicht vor.
In einer internen E-Mail wandte sich Blizzard-Präsidentin Johanna Faries an die Belegschaft. Darin bezeichnet sie den Tag als schwierig und kündigt an, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen zu den Auswirkungen der Xbox-Restrukturierung auf Blizzard folgen sollen. Gleichzeitig bedankt sie sich bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz und betont, dass das Studio seine strategischen Prioritäten weiterhin verfolge.
Dem Bericht zufolge gibt es derzeit keine Pläne, die BlizzCon abzusagen. Darüber hinaus sollen mehrere Transmedia-Projekte rund um Blizzard-Marken, darunter Film- und Fernsehproduktionen, weiterhin Teil der langfristigen Strategie von Xbox sein.
Blizzard zählt mit World of Warcraft, Diablo und Overwatch zu den wirtschaftlich stärksten Studios innerhalb des Microsoft-Konzerns. Xbox-CEO Asha Sharma hatte zuvor erklärt, den Fokus künftig verstärkt auf die größten und erfolgreichsten Marken des Unternehmens legen zu wollen, was Blizzard in der aktuellen Strategie zusätzlich stärken dürfte.
Dennoch ist die Unsicherheit innerhalb des Konzerns groß. Microsoft hatte angekündigt, dass sich die Restrukturierung nicht auf den aktuellen Stellenabbau beschränkt. Weitere Maßnahmen könnten sich im Laufe des Geschäftsjahres anschließen, weshalb für viele Beschäftigte weiterhin unklar ist, wie sich die Neuaufstellung langfristig auf ihre Arbeitsplätze auswirken wird.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist super 👍
Ist wahrscheinlich auch einer der wenigen Sachen die eine positive Bilanz haben.
Naja, Blizzard lebt auch nur von ihren alten Spielen, wie alt ist denn nun schon WoW und StarCraft 2, selbst Overwatch hat schon Moos angesetzt.
Die Unsicherheit wird wohl nicht kleiner werden, niemand ist sicher, schon gar nicht mit KI im Rücken.
Auch wenn Blizzard wohl noch eine Cashcow innerhalb des Konzerns ist halte ich dies für falsch. Auch bei denen werden sicherlich fehlerhafte und teure Strukturen existieren an die man ran muss. Hinter vorgehaltener Hand wird dieser historisch komplett verrückte Kauf als völlig wahnsinnig angesehen. Aber der Deal war einfach zu teuer um ihn von heute auf morgen rückgängig zu machen. Ich denke hier sich Asha aber auch schon eine Strategie überlegen wie man am besten mit Activision / Blizzard umgehen wird. Sie braucht ja auch noch Ideen und Erfolge für das FY 2027/28.
Diablo, Overwatch und WOW. Alles viel gespielte Games
Die großen Prestige Studios trifft es offenbar deutlich weniger, bis garnicht. Bei Id Software allerdings muss man schauen. Bzgl Halo: es heißt ja, das Activision mit seiner shooter Erfahrung da stärker involviert wird, aber das wäre auch was, wo Id Software einen hohen Beitrag leisten kann, mit ihrer Shooter Expertise.
Das würde mich auch wundern, bei Games, die Millionen von Spielern weltweit spielen: WoW; Diablo, Overwatch. AUch, wenn ich mittlerweile Wow abolut Kacke finde, ich die Item-Lotterie bei Diablo IV zum kotzen (deswegen das aktuelle Add On auch wieder nur im Sale) und ich mit Overwatch nie warm werden würde ^^
Ich spiele laufen ja auch gut.
Super da wird ja aber auch geliefert