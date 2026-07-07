Blizzard Entertainment: Studio soll von Xbox-Restrukturierung weitgehend verschont bleiben

Berichten zufolge bleibt Blizzard von der aktuellen Xbox-Restrukturierung weitgehend verschont, während BlizzCon und mehrere Projekte fortgesetzt werden sollen.

Während zahlreiche Bereiche der Xbox-Sparte von umfangreichen Stellenstreichungen betroffen sind, scheint Blizzard Entertainment nach aktuellen Berichten vergleichsweise glimpflich davonzukommen.

Nach Informationen von Windows Central soll Blizzard nur in begrenztem Umfang von den jüngsten Kürzungen betroffen sein. Offizielle Zahlen zu möglichen Stellenstreichungen innerhalb des Studios liegen allerdings nicht vor.

In einer internen E-Mail wandte sich Blizzard-Präsidentin Johanna Faries an die Belegschaft. Darin bezeichnet sie den Tag als schwierig und kündigt an, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen zu den Auswirkungen der Xbox-Restrukturierung auf Blizzard folgen sollen. Gleichzeitig bedankt sie sich bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz und betont, dass das Studio seine strategischen Prioritäten weiterhin verfolge.

Dem Bericht zufolge gibt es derzeit keine Pläne, die BlizzCon abzusagen. Darüber hinaus sollen mehrere Transmedia-Projekte rund um Blizzard-Marken, darunter Film- und Fernsehproduktionen, weiterhin Teil der langfristigen Strategie von Xbox sein.

Blizzard zählt mit World of Warcraft, Diablo und Overwatch zu den wirtschaftlich stärksten Studios innerhalb des Microsoft-Konzerns. Xbox-CEO Asha Sharma hatte zuvor erklärt, den Fokus künftig verstärkt auf die größten und erfolgreichsten Marken des Unternehmens legen zu wollen, was Blizzard in der aktuellen Strategie zusätzlich stärken dürfte.

Dennoch ist die Unsicherheit innerhalb des Konzerns groß. Microsoft hatte angekündigt, dass sich die Restrukturierung nicht auf den aktuellen Stellenabbau beschränkt. Weitere Maßnahmen könnten sich im Laufe des Geschäftsjahres anschließen, weshalb für viele Beschäftigte weiterhin unklar ist, wie sich die Neuaufstellung langfristig auf ihre Arbeitsplätze auswirken wird.