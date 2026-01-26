Blizzard Entertainment: The Next Chapter: Große Enthüllungswochen für WoW, Diablo, Overwatch und mehr

Mit The Next Chapter eröffnet Blizzard eine neue Ära für World of Warcraft, Diablo, Hearthstone und Overwatch und kündigt eine mehrwöchige Enthüllungsreihe an.

Zum Auftakt eines neuen Entwicklungsabschnitts hat Blizzard eine Initiative vorgestellt, die unter dem Titel The Next Chapter läuft und einen Blick auf die Zukunft der hauseigenen Universen verspricht.

Nach 35 Jahren, in denen der Entwickler einige der prägendsten Welten der Branche geschaffen hat, richtet das Studio den Fokus auf die kommenden Wochen, in denen jede Marke eigene Einblicke in ihre nächsten Schritte geben soll.

Bereits die Ankündigung macht deutlich, wie stark Blizzard die Verbindung zwischen seinen Spielen und der Community betont. Die Botschaft verweist auf die langen gemeinsamen Wege durch World of Warcraft, die Kämpfe in Diablo, die strategischen Duelle in Hearthstone und die Gefechte in Overwatch.

Diese Rückschau dient als Ausgangspunkt für das, was nun folgen soll.

In den nächsten Wochen werden die einzelnen Universen nacheinander zeigen, welche Inhalte und Entwicklungen bevorstehen. Die Präsentationen sollen nicht als voneinander getrennte Updates verstanden werden, sondern als Teil eines größeren Rahmens, der die zukünftige Ausrichtung des Studios widerspiegelt.

Den Anfang macht World of Warcraft am 29. Januar um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Kurz darauf folgt Overwatch am 4. Februar um 19:00 Uhr, bevor Hearthstone am 9. Februar um 18:30 Uhr an der Reihe ist.

Den Abschluss bildet Diablo am 11. Februar um 23:00 Uhr, das als spätester Termin der Reihe angesetzt ist.

Blizzard beschreibt diesen Prozess als gemeinsames Voranschreiten mit den Spielern, die die Welten über Jahrzehnte begleitet haben.

Mit The Next Chapter setzt das Unternehmen ein Signal, dass mehrere Marken gleichzeitig in Bewegung geraten und ihre nächsten Schritte koordiniert vorgestellt werden. Welche konkreten Inhalte dabei enthüllt werden, bleibt bis zu den jeweiligen Präsentationen offen.