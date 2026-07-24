Blizzard Entertainment: Von Diablo bis Warcraft – BlizzCon 2026 verteilt digitale Extras für fünf große Blizzard-Spiele

5 Autor: , in News / Blizzard Entertainment
Übersicht
Image: Blizzard Entertainment

BlizzCon 2026 bietet neue digitale Bundles für Diablo IV, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone und mehr.

Passend zur BlizzCon 2026 hat Blizzard Entertainment seine neuen Digital Bundles veröffentlicht. Spieler können dabei zwischen separaten Paketen für World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal und Hearthstone wählen.

Wer sich nicht auf eine einzelne Marke beschränken möchte, kann stattdessen zur BlizzCon Ultimate Collection greifen. Diese umfasst sämtliche einzelnen Franchise-Bundles und enthält darüber hinaus exklusive Bonusbelohnungen.

Besucher der BlizzCon müssen die Ultimate Collection nicht zusätzlich erwerben. Das Komplettpaket ist bereits im BlizzCon Pass enthalten.

Um die digitalen Gegenstände zu erhalten, muss der BlizzCon Pass mit dem entsprechenden Battle.net-Konto verknüpft werden. Anschließend können die enthaltenen Inhalte beansprucht werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Blizzard Entertainment

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort