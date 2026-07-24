Blizzard Entertainment: Von Diablo bis Warcraft – BlizzCon 2026 verteilt digitale Extras für fünf große Blizzard-Spiele

BlizzCon 2026 bietet neue digitale Bundles für Diablo IV, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone und mehr.

Passend zur BlizzCon 2026 hat Blizzard Entertainment seine neuen Digital Bundles veröffentlicht. Spieler können dabei zwischen separaten Paketen für World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal und Hearthstone wählen.

Wer sich nicht auf eine einzelne Marke beschränken möchte, kann stattdessen zur BlizzCon Ultimate Collection greifen. Diese umfasst sämtliche einzelnen Franchise-Bundles und enthält darüber hinaus exklusive Bonusbelohnungen.

Besucher der BlizzCon müssen die Ultimate Collection nicht zusätzlich erwerben. Das Komplettpaket ist bereits im BlizzCon Pass enthalten.

Um die digitalen Gegenstände zu erhalten, muss der BlizzCon Pass mit dem entsprechenden Battle.net-Konto verknüpft werden. Anschließend können die enthaltenen Inhalte beansprucht werden.