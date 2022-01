Blizzard Entertainment: Weiteres unangekündigtes Spiel in Entwicklung?

Autor:, in / Blizzard Entertainment

Bei Blizzard Entertainment soll sich offenbar noch ein weiteres, nicht angekündigtes Spiel in der Entwicklung befinden.

Ein neues Survival-Spiel in einem brandneuen Universum ist nicht das einzige Projekt bei Blizzard Entertainment. Angeblich befindet sich noch ein weiteres Spiel in Entwicklung.

In einem XboxEra Podcast sprachen Rand al Thor 19 und Jez Corden von Windows Central über die Ankündigung des Survival-Spiels. Dort sagte Corden, dass er die formelle Enthüllung nicht erwartet und von dem Spiel auch nichts gewusst hätte.

Vielmehr hat er mit der Ankündigung eines anderen Spiels gerechnet, von dem er Kenntnis hatte.

Was für ein Spiel „das andere Spiel“ ist, das wollte er nicht verraten, um niemanden in Schwierigkeiten zu bringen.

Blizzard soll über eine starke Roadmap verfügen, wie Corden sagt. Außerdem befinde sich das Unternehmen nach den vergangenen Fehlern um World of Warcraft und Starcraft in einer Phase, wo man Fans besänftigen will.

Laut seinen Kontakten sei man bei Blizzard in einer optimistischen Stimmung, was seit Jahren nicht mehr der Fall gewesen sein soll.