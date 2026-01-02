Bloober Team: Horror-Studio startet mysteriösen Countdown für Februar

Bloober Team kündigt mit einem geheimnisvollen Countdown eine neue Enthüllung am 15. Februar an.

Bloober Team sorgt mit einem neuen Countdown für Aufmerksamkeit und kündigt für den 15. Februar ein bislang unbekanntes Projekt oder eine neue Enthüllung an.

Auf der verlinkten Website erscheint ein Timer, der auf das Datum herunterzählt und mit dem Satz „Dare to peek into the darkness“ versehen ist, was den typischen Horror‑Stil des Studios unterstreicht.

Die Seite zeigt lediglich den Countdown und grundlegende Unternehmensinformationen, ohne weitere Hinweise auf den Inhalt der bevorstehenden Enthüllung.

Die Präsentation deutet auf eine Ankündigung hin, die klar im Horror‑Genre verankert ist, da Bloober Team für Titel wie Layers of Fear, Observer und The Medium bekannt ist.

Der minimalistische Aufbau der Seite verstärkt die Spannung, da keinerlei zusätzliche Details oder visuelle Hinweise gegeben werden. Die Community spekuliert bereits über mögliche Projekte, während der Countdown weiterläuft und das Studio die Neugier gezielt steigert.

Was glaubt ihr, was nach dem Countdown enthüllt wird? Erstes Silent Hill 1 Remake Gameplay oder etwas ganz anderes?