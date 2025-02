Bloober Team: Konami-Partnerschaft wird mit neuem Projekt fortgesetzt

Nach dem Erfolg des Silent Hill 2-Remakes setzen Bloober Team und Konami ihre Zusammenarbeit fort und arbeiten gemeinsam an einem neuen Projekt.

Dieses wird auf einer bestehenden Konami-Marke basieren. Ob es sich dabei erneut um einen Titel aus der Silent Hill-Reihe handelt, wurde jedoch nicht bestätigt. Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, äußerte sich positiv über die Partnerschaft und betonte, dass man zu gegebener Zeit weitere Details bekannt geben werde.

Zusätzlich zu diesem gemeinsamen Projekt entwickelt Bloober Team derzeit Cronos: The New Dawn, ein eigenständiges Survival-Horror-Spiel, das in einem postapokalyptischen Szenario der 1980er Jahre in Polen angesiedelt ist.