Bloober Team: Mega-Strategie bestätigt – mehrere Horror-Spiele gleichzeitig in Entwicklung

Bloober Team hat seine Führungsstruktur erweitert und arbeitet aktuell gleichzeitig an sieben Horror-Projekten, darunter zwei eigenständige Einzelspieler-Titel sowie fünf weitere Spiele in Co-Entwicklung.

Das Studio verfolgt damit erstmals eine klare Multi-Projekt-Strategie, um sich breiter aufzustellen und Risiken zu minimieren. Gleichzeitig bleibt der Fokus bewusst begrenzt, um Qualität und kreative Kontrolle nicht zu gefährden.

Bereits zuvor wurde bestätigt, dass sich ein neuer Horror-Titel für Nintendo-Plattformen in Entwicklung befindet. Parallel dazu entsteht ein weiterer Originaltitel, an dem das Team hinter Kronos: New Dawn arbeitet. Beide Projekte bilden das Fundament der internen „First-Party“-Entwicklung.

Studioleiter Piotr Babieno erklärte gegenüber GamesIndustry.biz, dass zwei Hauptproduktionen aktuell das optimale Gleichgewicht darstellen. Eine zu starke Abhängigkeit von nur einem Spiel sei in der heutigen Marktlage zu riskant, während zu viele parallele Projekte zwangsläufig Qualität, Fokus und kreative Aufsicht beeinträchtigen würden.

Im Zentrum der Entwicklung stehen weiterhin klassische Stärken des Studios: narrative Einzelspieler-Horror-Erfahrungen mit soliden Gameplay-Mechaniken, hochwertiger Produktion und Themen mit emotionaler oder gesellschaftlicher Tiefe.

Zusätzlich baut das Unternehmen sein Co-Development-Label Broken Mirror Games weiter aus. Dort befinden sich derzeit fünf weitere Horror-Titel in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Eines dieser Projekte wurde bereits früher als Layers of Fear 3 bestätigt.

Trotz der Expansion verfolgt das Studio eine klare Philosophie: Wachstum soll nicht um jeden Preis erfolgen. Statt auf eine hohe Frequenz an Veröffentlichungen zu setzen, liegt der Fokus auf einzigartigen Spielerlebnissen mit langfristiger Wirkung.

