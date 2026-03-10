Bloober Team: Mehrere Projekte stehen vor Enthüllung

Bloober Team hat angekündigt, dass 2026 ein außergewöhnlich kommunikationsstarkes Jahr für das Studio wird. Laut einem neuen Bericht will das Team gleich mehrere seiner laufenden Projekte enthüllen – darunter das besonders ambitionierte Project H.
Ein Jahr voller Ankündigungen
CEO Piotr Babieno erklärte laut inwestycje.pl, dass Bloober Team bei mehreren großen Branchen‑Events vertreten sein wird. Dort sollen Stück für Stück neue Projekte vorgestellt werden, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden.
Spieler dürfen sich auf Infos zu komplett neuen Titeln, Updates zu bestehenden Marken und Neuigkeiten aus den Partnerstudios freuen.
Zwei große Horrorproduktionen in Arbeit
Aktuell arbeiten zwei interne Teams parallel an zwei großen Horrorprojekten. Dazu kommt das Second‑Party‑Studio Broken Mirror Games, das am Nintendo‑exklusiven Project M arbeitet.
Das Team hinter Cronos: The New Dawn befindet sich derzeit in der Pre‑Production von Project H und unterstützt gleichzeitig ausgewählte Second‑Party‑Projekte. Sobald die Vorproduktion abgeschlossen ist, soll das Team vollständig in die Hauptentwicklung übergehen.
Project H: Das bisher größte Vorhaben des Studios
Babieno beschreibt Project H als das ambitionierteste Projekt, das dieses Team je umgesetzt hat – mit dem größten kommerziellen Potenzial aller bisherigen Bloober‑Titel. Details zum Inhalt gibt es noch nicht, doch die Aussage lässt auf ein großes Horror‑Projekt schließen.
Layers of Fear 3 entsteht extern
Das kürzlich angekündigte Layers of Fear 3 wird nicht vom internen Bloober‑Team entwickelt. Stattdessen übernimmt ein Partnerstudio die Hauptarbeit, während Bloober als IP‑Inhaber kreative Unterstützung liefert.
Silent Hill bleibt ein Thema
Bereits bekannt und bestätigt war, dass Bloober Team gemeinsam mit Konami an einem Remake des originalen Silent Hill arbeitet – nach dem Erfolg des Silent Hill 2‑Remakes. Es gilt als sicher, dass das entsprechende Team weiterhin an diesem Projekt sitzt.
Project M für Nintendo: Neue Richtung, neues Team
Das Nintendo‑exklusive Project M hat laut Babieno einige organisatorische Änderungen durchlaufen, inklusive eines Teamwechsels. Das Projekt entwickelt sich jedoch in eine Richtung, mit der das Studio zufrieden ist.
In einem früheren Interview versprach Babieno ein Spiel, das Fans von Resident Evil, Silent Hill, Limbo und Eternal Darkness begeistern soll – mit Gameplay, das nur auf Nintendo‑Hardware möglich sei.
12 Kommentare
Wird wieder ein fantastisches Jahr für die Gamer
freu mich riesig auf das silent hill remake vom ersten!
Bloober Team sind eins der Top Entwicklerteams für hochwertigen und aufwändig produzierten Horror. Freue mich auf alles, was die raushauen 🙂
Hochwertige Gurken wie Blair Witch und The Medium können die produzieren. 🤣
Blair Witch fand ich absolut crazy, das ist bis heute eins der für mich gruseligsten Horrorspiele, die ich erleben musste. Ist eins der Spiele, deren Horror-Erlebnis ich nie wieder erleben möchte. Ich fand es grandios.
Medium fand ich in Ordnung, aber mehr auch nicht. Aber von „Gurke“ weit entfernt.
Aber es gibt ja heutzutage nur noch Schwarz und Weiß, nur noch Spiel des Jahres oder absoluter Müll 🙁
zustimmung. bloober team trifft fast immer ins schwarze, nur lof 2 fand ich nicht so gut.
Finde die auch super, vor allem merkt man bei jedem neuen Spiel eine Steigerung und Weiterentwicklung. Die bleiben nicht stehen, das ist löblich.
Bloober Team kannst in der Pfeife rauchen. Wirklich gute Spiele können die einfach nicht.
Na hoffentlich auch für die Xbox. Im Gegensatz zu Sony können die nämlich Spiele.
Werden sicher wieder solide Spiele, bin schon gespannt.
Chronos ist echt gut geworden, es braucht sich nicht hinter dem Dead Space Remake verstecken und dürfte nur rin Bruchteil gekostet haben.
Bin gespannt was enthüllt wird und welche 90% dann zeitlich Sony exklusiv sind 😂😂😂