Bloober Team: Mehrere Projekte stehen vor Enthüllung

Bloober Team plant ein intensives Reveal‑Jahr und will unter anderem das ambitionierte Project H offiziell vorstellen.

Bloober Team hat angekündigt, dass 2026 ein außergewöhnlich kommunikationsstarkes Jahr für das Studio wird. Laut einem neuen Bericht will das Team gleich mehrere seiner laufenden Projekte enthüllen – darunter das besonders ambitionierte Project H.

Ein Jahr voller Ankündigungen

CEO Piotr Babieno erklärte laut inwestycje.pl, dass Bloober Team bei mehreren großen Branchen‑Events vertreten sein wird. Dort sollen Stück für Stück neue Projekte vorgestellt werden, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden.

Spieler dürfen sich auf Infos zu komplett neuen Titeln, Updates zu bestehenden Marken und Neuigkeiten aus den Partnerstudios freuen.

Zwei große Horrorproduktionen in Arbeit

Aktuell arbeiten zwei interne Teams parallel an zwei großen Horrorprojekten. Dazu kommt das Second‑Party‑Studio Broken Mirror Games, das am Nintendo‑exklusiven Project M arbeitet.

Das Team hinter Cronos: The New Dawn befindet sich derzeit in der Pre‑Production von Project H und unterstützt gleichzeitig ausgewählte Second‑Party‑Projekte. Sobald die Vorproduktion abgeschlossen ist, soll das Team vollständig in die Hauptentwicklung übergehen.

Project H: Das bisher größte Vorhaben des Studios

Babieno beschreibt Project H als das ambitionierteste Projekt, das dieses Team je umgesetzt hat – mit dem größten kommerziellen Potenzial aller bisherigen Bloober‑Titel. Details zum Inhalt gibt es noch nicht, doch die Aussage lässt auf ein großes Horror‑Projekt schließen.

Layers of Fear 3 entsteht extern

Das kürzlich angekündigte Layers of Fear 3 wird nicht vom internen Bloober‑Team entwickelt. Stattdessen übernimmt ein Partnerstudio die Hauptarbeit, während Bloober als IP‑Inhaber kreative Unterstützung liefert.

Silent Hill bleibt ein Thema

Bereits bekannt und bestätigt war, dass Bloober Team gemeinsam mit Konami an einem Remake des originalen Silent Hill arbeitet – nach dem Erfolg des Silent Hill 2‑Remakes. Es gilt als sicher, dass das entsprechende Team weiterhin an diesem Projekt sitzt.

Project M für Nintendo: Neue Richtung, neues Team

Das Nintendo‑exklusive Project M hat laut Babieno einige organisatorische Änderungen durchlaufen, inklusive eines Teamwechsels. Das Projekt entwickelt sich jedoch in eine Richtung, mit der das Studio zufrieden ist.

In einem früheren Interview versprach Babieno ein Spiel, das Fans von Resident Evil, Silent Hill, Limbo und Eternal Darkness begeistern soll – mit Gameplay, das nur auf Nintendo‑Hardware möglich sei.