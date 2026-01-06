Bloober Team: Mysteriöser Markenfund entfacht Spekulationen

Onyx: The Dark Grip tauchte überraschend in einem Markenschutzeintrag der EUIPO auf und rückt damit in den Fokus aller, die auf ein neues Horrorspiel von Bloober Team warten.

Der Entwickler hatte zum Jahresbeginn einen Countdown gestartet, der am 15. Februar endet und seitdem für Gesprächsstoff sorgt. In diesem Zusammenhang wirkt der Fund zu Onyx: The Dark Grip wie ein weiterer Baustein in einem Puzzle, das sich erst mit Ablauf des Countdowns vollständig zeigen dürfte.

Bis zum Ende des Countdowns bleibt offen, ob Onyx: The Dark Grip tatsächlich das nächste Projekt des Studios ist.