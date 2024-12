Bloober Team: Silent Hill 2 Team arbeitet an neuem Projekt

Bloober Team arbeitet nicht nur an Cronos: The New Dawn, sondern auch an einem neuen Projekt, wie Wojciech Piejko, der als Game Director für Cronos verantwortlich ist, erwähnt hat.

Cronos: The New Dawn setzt dabei auf ein Kampfsystem, das an Resident Evil & Dead Space angelehnt ist.

In einem Interview mit MP1st bestätigte Piejko, dass auch das Entwicklerteam von Silent Hill 2 nun mit der Vorproduktion für sein nächstes Projekt begonnen hat.

„Innerhalb von Bloober Team haben wir zwei Produktionsteams“, erklärt Piejko. „Beide Teams arbeiten unabhängig voneinander, aber das gesamte Team teilt die Erfahrung aus der Arbeit an früheren Projekten wie The Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch usw. und alles, was ich heute sagen kann, ist, dass das Team nach Abschluss der Arbeiten an Silent Hill 2 die Vorproduktionsarbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat.“