Bloober Team: Silent Hill in Arbeit laut neuen Gerüchten

Konami und Bloober Team haben gestern bekannt gegeben, dass eine strategische Kooperationsvereinbarung zwischen den Unternehmen unterzeichnet wurde. Dazu gehört die gemeinsame Entwicklung ausgewählter Inhalte und der Austausch von Know-how.

Diese strategische Partnerschaft bietet natürlich Raum für Spekulationen. Denn immerhin besitzt Konami die Rechte an der Silent Hill-Marke und Bloober Team hat sich in letzter Zeit mit Layers of Fear, Observer oder The Medium, das exklusiv für Xbox Series X|S und PC erschienen ist, in gewisser Weise auf ein Genre festgelegt, das gut zu Silent Hill passen würde.

Dazu passt ganz gut, dass Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, im Februar folgende Aussage machte:

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr an einem anderen Gaming-Projekt, einer weiteren Horror-IP, und wir tun dies mit einem sehr berühmten Spielepublisher. Ich kann nicht sagen, wer. Ich kann nicht sagen, was das Projekt ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute sehr aufgeregt sein werden, wenn sie merken, dass wir daran arbeiten.“

Bis zu einer Bestätigung seitens Konami oder einer offiziellen Ankündigung solltet ihr diese Informationen natürlich mit Vorsicht genießen.