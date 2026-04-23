Bloober Team: Sommer-Showcase soll entscheidende Horror-Enthüllung bringen

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Bloober Team im zweiten Quartal des Jahres wichtige Ankündigungen für Horror-Fans vorbereiten könnte.
Laut einem Bericht von „Strefa Inwestorów“ soll dieser Zeitraum entscheidend für „Fans von Thrills und Chills“ werden. Traditionell fallen in diese Phase große Branchen-Showcases, wodurch neue Enthüllungen wahrscheinlich erscheinen.
Neben diesen Andeutungen liefert der Bericht auch Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung des Studios. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 150 Prozent auf 52,6 Millionen PLN und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2021 deutlich. Die Einnahmen erreichten 149 Millionen PLN, während ein EBITDA von 89,5 Millionen PLN die Wirksamkeit der aktuellen Strategie unterstreicht.
Als wichtiger Faktor wird der Erfolg von Cronos: The New Dawn hervorgehoben. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung nähert sich das Projekt bereits dem Break-even-Punkt, während gleichzeitig langfristige Pläne für den Ausbau der Marke verfolgt werden.
Auch strukturell befindet sich das Studio laut CEO Piotr Babieno in einer Phase der Weiterentwicklung. Zum 18-jährigen Bestehen habe Bloober Team nicht nur operativ, sondern auch kreativ und strategisch an Reife gewonnen.
Parallel dazu arbeitet das Studio aktuell an insgesamt sieben Projekten. Dazu zählen unter anderem das Remake des ersten Silent Hill sowie mehrere neue Marken, darunter das bislang geheim gehaltene „Project H“, das als potenziell größtes Projekt in der Unternehmensgeschichte gilt.
Die aktuelle Informationslage deutet auf eine aktive Phase mit mehreren Ankündigungen im Rahmen der kommenden Sommer-Events hin, während konkrete Details zu den Projekten noch ausstehen und bislang nicht offiziell bestätigt wurden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bloober team geht ja richtig ab. Hoffe auf ein neues Silent Hill remake
Das wird definitiv kommen
Na da bin ich gespannt was da auf uns zukommt. Dieses Mal hoffentlich auch für die Xbox. Cronos: The New Dawn ist ja ein wichtiger Faktor für den Erfolg, und das Spiel ist Multiplattform.
Auf das Silent Hill 1 Remake freu ich mich noch mehr als über das 2er Remake.
Ich hab Teil 1 bisher noch nicht gespielt, Teil 2 kannte ich bereits ziemlich gut (das Original ca. 3x durchgespielt)
Cronos steht bei mir noch immer auf der Liste. Die geben aber richtig Gas, cool.
Cronos fand ich shcon sehr stark.
Hat mich sehr an Dead Space erinnert, natürlich nur im positiven Sinne.
Hab das Spiel auch 2 mal durchgespielt 🙂
Aber irgendwie kann ich mich nicht dran erinnern, dass das Bild oben im Spiel drin ist 😀
Da war doch nur der andere tote Reisende im Zug oder? 😀
Cronos: The New Dawn möchte ich auch noch spielen. Es kommen in nächster Zeit so viele für mich interessante Spiele raus, da weiß ich nicht wann ich es kaufen soll. 😅✌🏻 Schauen wa mal was im Showcase gezeigt wird. 🙂
Ich bin gespannt was die zeigen. Ein Remake von Silent Hill wäre cool.
Ist doch schon bestätigt meine ich.
Die ruhen sich wohl auch nicht aus. Da bin ich ja gespannt 👍🏻
Solange die Qualität stimmt. Das war ja früher nicht bei allen Titeln der Fall
Ich brauche nur Silent Hill 1 als Ankündigung. Mit dem Teil hatte ich damals am meisten Kontakt. Auch wenn mich die Rätsel damals in den Wahnsinn getrieben haben 😂
Hoffentlich verzetteln die sich nicht mit ihrem Wachstum, die bisherigen Spiele waren solide bis gut, kann gerne so weitergehen.