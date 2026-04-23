Bloober Team: Sommer-Showcase soll entscheidende Horror-Enthüllung bringen

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Bloober Team im zweiten Quartal des Jahres wichtige Ankündigungen für Horror-Fans vorbereiten könnte.

Laut einem Bericht von „Strefa Inwestorów“ soll dieser Zeitraum entscheidend für „Fans von Thrills und Chills“ werden. Traditionell fallen in diese Phase große Branchen-Showcases, wodurch neue Enthüllungen wahrscheinlich erscheinen.

Neben diesen Andeutungen liefert der Bericht auch Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung des Studios. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 150 Prozent auf 52,6 Millionen PLN und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2021 deutlich. Die Einnahmen erreichten 149 Millionen PLN, während ein EBITDA von 89,5 Millionen PLN die Wirksamkeit der aktuellen Strategie unterstreicht.

Als wichtiger Faktor wird der Erfolg von Cronos: The New Dawn hervorgehoben. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung nähert sich das Projekt bereits dem Break-even-Punkt, während gleichzeitig langfristige Pläne für den Ausbau der Marke verfolgt werden.

Auch strukturell befindet sich das Studio laut CEO Piotr Babieno in einer Phase der Weiterentwicklung. Zum 18-jährigen Bestehen habe Bloober Team nicht nur operativ, sondern auch kreativ und strategisch an Reife gewonnen.

Parallel dazu arbeitet das Studio aktuell an insgesamt sieben Projekten. Dazu zählen unter anderem das Remake des ersten Silent Hill sowie mehrere neue Marken, darunter das bislang geheim gehaltene „Project H“, das als potenziell größtes Projekt in der Unternehmensgeschichte gilt.

Die aktuelle Informationslage deutet auf eine aktive Phase mit mehreren Ankündigungen im Rahmen der kommenden Sommer-Events hin, während konkrete Details zu den Projekten noch ausstehen und bislang nicht offiziell bestätigt wurden.