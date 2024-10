Bloober Team: Studio ist fertig schlechte Spiele zu machen

Autor:, in / Bloober Team

In der letzten Woche stellte Bloober Team Cronos: The New Dawn vor, ein neues Survival-Horrorspiel vor, das auf der ersten eigenen IP des Entwicklers basiert.

Co-Director Wojciech Piejko sprach mit GameSpot über das neue Spiel und das kürzlich erfolgreich veröffentlichte Silent Hill 2 Remake. Mit dem Remake belehrte man Zweifeln eines Besseren und es sorgte für eine gute Stimmung im Studios.

„Es waren ein paar harte Jahre vor der Veröffentlichung von [Silent Hill 2]“, sagte er. „Sie haben es gemacht. Wir haben es gemacht. Bloober hat es gemacht. Und jetzt herrscht eine sehr gute Stimmung innerhalb [des Studios]. Wir wollen zeigen, was wir selbst tun können, wie wir unsere Ideen weiterentwickeln können“, so Piejko. „Sie haben ein legendäres Spiel neu erschaffen. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht, und es war ein holpriger Weg, weil es im Internet so viel Hass gab. Der Druck war groß, aber sie haben es geschafft, und für das Unternehmen ist das ein großartiger Moment.“

Laut Jacek Zieba, Co-Director und Produzent von Cronos, habe man seinen Platz, seine Nische, gefunden. Man sei damit fertig „schlechte Spiele“ zu machen.

Zieba erzählte: „Wir wollen ein Horror-Unternehmen sein. Wir wollen unsere Nische finden, und wir glauben, dass wir unsere Nische gefunden haben, also entwickeln wir uns einfach mit ihr weiter. […] Und wie das geschieht, ist komplexer, aber es geschieht auch organisch, wie bei Layers of Fear (2016), als die Leute im Studio sagten: ‚Okay, wir haben vorher ein paar beschissene Spiele gemacht, aber wir [können] uns weiterentwickeln.’“

Zu anderen Genres wolle man übrigens nicht wechseln, wie Piejko erwähnt. Man habe ein Team das Horror liebt. Ein Wechsel wäre für das Studio auch nicht einfach.