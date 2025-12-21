Blood Bowl 3: Chaos Dwarfs erobern Season 11

Blood Bowl 3 startet mit Season 11 und bringt die Chaos Dwarfs als neue spielbare Fraktion ins Spiel.
Das Fantasy-Sports-Game, das die brutale Welt von Warhammer mit taktischem Football-Gameplay kombiniert, erweitert damit sein Roster um eine weitere ikonische Mannschaft. Ihr könnt ab sofort die Chaos Dwarfs einsetzen, die mit ihrer Mischung aus harter Defensive, mächtigen Blockern und gefährlichen Taktiken für frischen Wind im kompetitiven Gameplay sorgen.
Season 11 ist jetzt live und bietet euch neue Inhalte, Herausforderungen und Balance-Updates, die das Spielerlebnis weiter verbessern.
Obwohl ich Football und Rundenstrategie mag, bin ich mit den Blood Bowl Spielen nie klar gekommen.
Mir geht es ähnlich wie meinem Vorredner. Football ist definitiv genial, aber in der Verbindung, wie dies bei den Blood Bowl Spielen gezeigt wird, sagt es mir leider nicht zu.
Spricht mich an bis auf das Football 🏈 😂
Die Idee ist auf jeden Fall ganz cool.
Mich spricht es eigentlich auch an aber der Football Teil könnte nerven.
Finds seit dem ersten Teil interessant aber das hemmt mich dann doch zum Kauf.
Sieht nach ner guten Erweiterung aus 😅✌🏻
Irgendwie interessiert mich das Spiel schon. Hatte gehofft, dass es sowas ist wie Mario Charge Football. Ich muss mir mal ein Gameplay dazu ansehen.
Ich kann mit Football 0 anfangen! Aber Blood Bowl hat ordentlich Spaß gemacht, dort habe ich auch ein klein wenig Football verstanden, bzw die einfachen Dinge.
Das Game macht definitiv Spaß wenn man sich drauf einlässt, habe den ersten Teil davon damals länger gespielt.