Blood Bowl 3: Chaos Dwarfs erobern Season 11

Blood Bowl 3 startet mit Season 11 und bringt die Chaos Dwarfs als neue spielbare Fraktion ins Spiel.

Das Fantasy-Sports-Game, das die brutale Welt von Warhammer mit taktischem Football-Gameplay kombiniert, erweitert damit sein Roster um eine weitere ikonische Mannschaft. Ihr könnt ab sofort die Chaos Dwarfs einsetzen, die mit ihrer Mischung aus harter Defensive, mächtigen Blockern und gefährlichen Taktiken für frischen Wind im kompetitiven Gameplay sorgen.

Season 11 ist jetzt live und bietet euch neue Inhalte, Herausforderungen und Balance-Updates, die das Spielerlebnis weiter verbessern.