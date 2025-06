Blood Bowl 3: Season 9 mit neuer Fraktion und mehr gestartet

Autor:, in / Blood Bowl 3

Cyanide Studio und NACON freuen sich, bekannt zu geben, dass Season 9 von Blood Bowl 3 ab sofort verfügbar ist.

Season 9 beinhaltet die Hinzufügung des Khorne-Teams, ein neues saisonales Event, den offiziellen Start der Eternal League für alle und die Implementierung des Redraft-Features, das von der Community besonders erwartet wurde.

Einführung in die Khorne-Fraktion

Wie der Name schon sagt, besteht diese Fraktion aus Anbetern von Khorne, dem Gott des Blutes und des Gemetzels. Khorne-Teams zeichnen sich durch ihren besonders brutalen Spielstil aus!

Viele ihrer Spieler sind mit der Fertigkeit „Raserei“ ausgestattet, die sie zu blutigen Konfrontationen mit gegnerischen Teams führt.

Ihr Motto spiegelt diese Philosophie wider: „Khorne kümmert sich nicht darum, woher das Blut fließt, sondern nur darum, dass es fließt.“

Die Ewige Liga ist jetzt für alle Spieler verfügbar

Der beliebte Einzelspielermodus von Blood Bowl 2, der bereits in der Beta-Phase von Season 8 verfügbar war, steht nun allen Spielern zur Verfügung und bietet eine verbesserte taktische KI und verbesserte Funktionen.

Die Ewige Liga ermöglicht es den Spielern, ihre Teams unendlich weiterzuentwickeln, indem sie an einer Reihe von Themenwettbewerben teilnehmen (gegnerische Teams, die ausschließlich aus untoten Spielern bestehen, ein Stadion, das in einem ständigen Schneesturm gefangen ist, ein Schiedsrichter, der Betrug zulässt usw.).

Eine neue Funktion, die von der Community sehnsüchtig erwartet wird: der Redraft

Der Redraft ist ein Neuanfang für ein Team, das an einer Liga teilnimmt. Es handelt sich um eine Wettbewerbseinstellung, die in der offiziellen Rangliste alle 20 Spiele angewendet wird und in privaten Wettbewerben beliebig konfiguriert werden kann.

Der Redraft gibt den Spielern die Möglichkeit, ihr Team ruhen zu lassen und sich von bestimmten Effekten, wie z.B. Verletzungen oder reduzierten Werten, zu erholen.

Während des Redrafts müssen die Spieler ihr Team neu aufbauen, indem sie alte oder neue Spieler und Mitarbeiter im Rahmen des ihnen zugewiesenen Budgets rekrutieren, das von den Ergebnissen der vorherigen Spiele abhängt.

Ein brutales neues saisonales Ereignis: die Blutrünstige Herausforderung

Während der gesamten Saison 9 können die Spieler am Event „Blutdurst-Herausforderung“ teilnehmen, einem saisonalen Multiplayer-Spielmodus, der es ihnen ermöglicht, die neue Fraktion kostenlos auszuprobieren und Belohnungen zu erhalten, darunter einen legendären Skin.

Wie üblich enthält Saison 9 eine ganze Reihe neuer Inhalte: einen freischaltbaren Belohnungspfad, zahlreiche Anpassungen und neue Starspieler, die im Laufe der Saison hinzukommen werden.