Blood Message: 19 Minuten Gameplay zeigen Kampf und Schleichmechaniken

Mit einem knapp 19 Minuten langen Gameplay-Walkthrough haben die Entwickler von Blood Message neue Einblicke in das kommende Action-Abenteuer veröffentlicht. Die gezeigten Szenen stammen direkt aus einer frühen Version des Spiels und führen durch das Gebiet Shazhou City.

Im Mittelpunkt des Videos steht das Kampfsystem, das auf eine Mischung aus realistischer Action und Schleichmechaniken setzt. Spieler können leichte und schwere Angriffe ausführen, ausweichen, blocken, parieren, kontern und Gegner mit Finishing-Moves ausschalten. Die Entwickler versprechen dadurch ein flüssiges und zugleich kompromissloses Kampferlebnis.

Die gezeigte Mission spielt zu einem Zeitpunkt, an dem der Protagonist von feindlichen Truppen verfolgt und eingekesselt wird. Während sich in seiner Heimatstadt dramatische Ereignisse entwickeln, verfolgt er nur ein Ziel: nach Hause zurückzukehren, seinen Sohn zu finden und gemeinsam mit ihm zu fliehen.

Neben den Kämpfen präsentiert das Gameplay auch verschiedene Schleichpassagen sowie eine aufwendig inszenierte Verfolgungsjagd. Diese Sequenz soll verdeutlichen, welchen Stellenwert die narrative Inszenierung und die filmische Präsentation innerhalb von Blood Message einnehmen.

Das neue Gameplay-Material liefert damit den bislang umfangreichsten Eindruck vom Zusammenspiel aus Action, Stealth und Storytelling und zeigt, in welche Richtung sich das Projekt entwickelt.