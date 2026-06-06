Blood Message: Neuer Story-Intro-Trailer enthüllt

Beim Summer Game Fest hat Blood Message mit einem neuen Story-Intro-Trailer frische Einblicke in seine Handlung geliefert. Der kurze, atmosphärische Einspieler zeigt neue narrative Details und erweitert den Blick auf einen bislang unbeleuchteten Abschnitt der Reise.

Der Trailer setzt dabei stark auf Stimmung und Bildsprache: Kriegsspuren, ein weiter Heimweg und die Nachwirkungen eines blutigen Konflikts stehen im Mittelpunkt der Inszenierung. Konkrete Gameplay-Neuheiten wurden im Rahmen des Intros nicht gezeigt, der Fokus liegt klar auf der Geschichte.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass Besucher der SGF Play Days bereits ab dem kommenden Tag erstmals eine geschlossene Gameplay-Demo des Spiels anspielen können. Damit erhalten ausgewählte Teilnehmer einen frühen Eindruck vom tatsächlichen Spielablauf.

Weitere Details zu Blood Message sollen im Laufe der kommenden Monate folgen.