Blood Message: Neues Action-Adventure für Einzelspieler

NetEase Games und 24 Entertainment Lin’an Studio haben heute Blood Message vorgestellt, ein filmisches, lineares, storybasiertes Action-Adventure für Einzelspieler, das derzeit für PC und Konsolen entwickelt wird.

Blood Message basiert auf der Unreal 5 Engine und wurde mit proprietären Tools und Technologien des Studios optimiert. Es ist der erste AAA-Titel für Einzelspieler von NetEase Games, der brutale Überlebenskämpfe mit tiefgründigen östlichen Erzählungen verbindet.

Blood Message präsentiert eine vergessene Odyssee voller Loyalität und Überleben, in der die Spieler sich dem Aufstand von Dunhuang anschließen und in diesem fesselnden Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive die Kontrolle über einen namenlosen Boten und seinen kleinen Sohn übernehmen.

Gefangen im Kreuzfeuer eines gerechten Aufstands und getrieben von Loyalität gegenüber ihrer Familie und ihrem Land begeben sich die Spieler auf eine gefährliche Reise nach Osten, um eine Botschaft zu überbringen, die das Schicksal ihrer vom Krieg zerrütteten Heimat entscheidet.

Inmitten der sich wandelnden Strömungen der Geschichte werden sie eine letzte Geschichte der Loyalität schreiben.

Das Spiel spielt in den letzten Jahren der Tang-Dynastie und die Spieler begeben sich auf eine gefährliche 3.000 Li (etwa 1.000 Meilen) lange Odyssee zurück nach Chang’an, dem Herzen des Tang-Reiches.

Durchquert tödliche Landschaften wie öde Wüsten und die weiten Wildnisse Ost- und Zentralasiens, um brutale Belagerungen, unerbittliches Gelände und überwältigende Widrigkeiten zu überleben.

Die Kulisse des Spiels in den letzten Jahren der Tang-Dynastie bietet einen kulturellen Meilenstein der chinesischen Geschichte, der die Geschichte mit den Bräuchen, der Kultur und der reichen Geschichte dieser Epoche umrahmt.

Features von Blood Message:

Wie können unzählige gewöhnliche Menschen – kleiner als Staubkörner – Spuren in der Geschichte hinterlassen? Das Entwicklerteam von „The Blood Message“ gibt folgende Antwort: „Die Erinnerung und das Lob künftiger Generationen werden zu ihrem ewigen Denkmal.“

Das Spiel lädt die Spieler dazu ein, in die Rolle unbesungener Helden zu schlüpfen – nicht Kaiser oder Generäle, sondern gewöhnliche Menschen, die von außergewöhnlicher Entschlossenheit angetrieben werden.

Als Teil eines gerechten Aufstands in Shazhou, Dunhuang, müssen Vater und Sohn sich in einer zusammenbrechenden Welt zurechtfinden, hin- und hergerissen zwischen der Pflicht gegenüber ihrem Land und der Liebe zu ihrer Familie.

Wenn die Geschichte vergisst, erinnern sich die Krieger. Die Welt hat zu viele Geschichten über Kaiser und Generäle gehört – Blood Message ist eine Ode an die unbekannten Helden.

„Mit Blood Message führen wir die Spieler in eine neue Generation voller Abenteuer“, so Zhipeng Hu, Lead Producer und Executive Vice President bei NetEase. „Als unser erstes vollständig auf Einzelspieler ausgerichtetes Spiel von NetEase Games sind wir nach zwei Jahrzehnten intensiver Arbeit in der Gaming-Branche bereit, Spielern auf der ganzen Welt ein wahrhaft episches und filmisches Erlebnis zu bieten.“