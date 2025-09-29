Blood: Refreshed Supply: Blutiges Remake in der Mache

Auf der PC Gaming Show Tokyo Direct kündigte Nightdive Studios, Entwickler von Videospiel-Remastern und Tochtergesellschaft von Atari, Blood: Refreshed Supply, das definitive Remaster des Shooter-Kultklassikers aus dem Jahr 1997, das die Spieler mit neuen Inhalten überfluten und zum ersten Mal die Konsolen „ausweiden“ wird.
Offiziell lizenziert von Warner Bros. Interactive Entertainment, wird Blood: Refreshed Supply am 4. Dezember für PC und Konsolen erscheinen und für pausenloses Höllenfeuer sorgen: Refreshed Supply am 4. Dezember 2025 veröffentlicht wird.
Blood wurde ursprünglich von Monolith Productions entwickelt und 1997 für MS-DOS-PCs veröffentlicht. Es ist ein legendärer Ego-Shooter, der vor Lovecraft’scher Atmosphäre und purpurfarbenen Eingeweiden nur so trieft.
Nightdive Studios veröffentlichte eine aktualisierte Ausgabe namens Blood: Fresh Supply auf PC im Jahr 2019; jetzt ist das Studio mit einem definitiven Remaster zurück, das zusätzliche technische Verbesserungen für moderne Plattformen bietet, darunter eine Auflösung von bis zu 4K bei freigeschalteten Bildraten, lokaler Splitscreen und Online-Koop für bis zu 8 Spieler, ein Vault mit Inhalten hinter den Kulissen der Entwicklung von Blood und mehr!
Zusätzlich zur ursprünglichen Blood-Kampagne und den Add-Ons Plasma Pak und Cryptic Passage bietet Blood: Refreshed Supply zwei neue Missionsszenarien enthalten: Marrow (zum Start verfügbar) und Death Wish (erscheint nach dem Start). Oh ja, es wird eine ganze Menge Blut geben!
„Seit der Veröffentlichung von Blood: Fresh Supply vor sechs Jahren veröffentlicht haben, war die Nachfrage der Fans nach diesem kultigen Spiel auf Konsolen immens“, so Larry Kuperman, VP of Business Development bei Nightdive Studios. „Zusammen mit unseren Partnern bei Warner Bros. Interactive Entertainment können Nightdive und Atari diese Wünsche nun erfüllen und Blood endlich auf moderne Konsolen bringen. Das war aber noch nicht alles. Refreshed Supply ist die definitive Ausgabe von Blood, mit zusätzlichen Verbesserungen und spannenden neuen Inhalten von Nightdive.“
Spieler von Blood: Refreshed Supply schlüpfen in die Rolle des untoten Revolverhelden Caleb, der sich an dem dunklen Gott Tchernobog rächen will.
Trotz seiner einst mächtigen Position als furchterregender Cabal-Kommandant und einer von Tchernobogs „Auserwählten“ werden Caleb und seine Mitauserwählten von dem dunklen Gott verraten und aus unbekannten Gründen getötet. Auf der Suche nach Antworten und Rache erhebt sich Caleb aus dem Grab, um Tchernobog und seinen mörderischen Leutnants ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Calebs Arsenal besteht aus einer Mischung aus Standard- und okkulten Waffen, die er mit verheerender und blutiger Wirkung einsetzt.
Die Spieler kämpfen sich durch Armeen blutrünstiger Unholde, darunter Kultisten, Gargoyles, Zombies, Höllenhunde und eine Vielzahl anderer unheiliger Schrecken. Blut: Refreshed Supply verwöhnt die Spieler mit 42 pulsierenden Levels, in denen sie ihre Feinde mit einem bösartigen Waffenarsenal verstümmeln können. Außerdem können Blood-Freunde den Spaß im Mehrspielermodus fortsetzen, entweder online oder auf der Couch im geteilten Bildschirm. Die fortschrittliche Modding-Unterstützung lässt auch die Säfte für eigene, von Fans erstellte Inhalte fließen.
Unter Remake hstte ich grafisch mehr erwartet, sieht aber trozdem spaßig aus.
Das hier ist nur ein Remaster, kein Remake, keine Ahnung, was am Anfang vom Artikel mit Remake gemeint ist 🤔.
Ich hab langsam genug von den ganzen Pixel Kram 😀
Habe niemals genug von dem ganzen Pixel Kram 🥳 endlich Blood, bitte auch Blood 2
Einzige wirkliche Erinnerung, die ich an Blood habe ist wie toll wir es damals mit 12 oder so im Freundeskreis fanden, dass man mit den Köpfen der Gegner Fußball spielen konnte. xD
Schön für die, die es damals gespielt haben und für die Erhaltung des Spiels, mich reizt es eher nicht
Yeah, neben Redneck Rampage und Rise of the Triad eines meine Lieblingsspiele auf dem Pc zu der Zeit des Releases. Damals leider nicht die Levelpacks gezock. Das wird jetzt nachgeholt. Ob Pixel oder nicht. Diese Spiele ware purer Spielspass in einer Zeit als noch dicke Spieleverpackungen im Regal standen mit Handbuch und Beigaben. Möge das Blut mit mit sein.
Hast du auch noch diesen typischen Geruch in der Nase, den der Karton damals beim ersten Öffnen verströmt hat? So eine Mischung aus Pappe und Druckerschwärze 😅
Hab schon lange mit der „fresh supply“ Edition für den PC geliebäugelt und freu mich jetzt dementsprechend über die Ankündigung. Hatte damals mit blood sogar mehr Spaß als mit dem ähnlich gelagerten Duke Nukem 3D. Remastered reicht mir hier auch vollkommen, da die Pixeloptik, ähnlich wie bei Duke, für mich einen guten Teil zur Stimmung beiträgt.
Wer es damals nicht gezockt hat, wird aber heute wahrscheinlich eher weniger mit dem Game warm werden.
Würde mir wünschen das Nightdive eine Neuauflage von No one life forever machen würde.