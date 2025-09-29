Blood: Refreshed Supply: Blutiges Remake in der Mache

Auf der PC Gaming Show Tokyo Direct kündigte Nightdive Studios, Entwickler von Videospiel-Remastern und Tochtergesellschaft von Atari, Blood: Refreshed Supply, das definitive Remaster des Shooter-Kultklassikers aus dem Jahr 1997, das die Spieler mit neuen Inhalten überfluten und zum ersten Mal die Konsolen „ausweiden“ wird.

Offiziell lizenziert von Warner Bros. Interactive Entertainment, wird Blood: Refreshed Supply am 4. Dezember für PC und Konsolen erscheinen und für pausenloses Höllenfeuer sorgen: Refreshed Supply am 4. Dezember 2025 veröffentlicht wird.

Blood wurde ursprünglich von Monolith Productions entwickelt und 1997 für MS-DOS-PCs veröffentlicht. Es ist ein legendärer Ego-Shooter, der vor Lovecraft’scher Atmosphäre und purpurfarbenen Eingeweiden nur so trieft.

Nightdive Studios veröffentlichte eine aktualisierte Ausgabe namens Blood: Fresh Supply auf PC im Jahr 2019; jetzt ist das Studio mit einem definitiven Remaster zurück, das zusätzliche technische Verbesserungen für moderne Plattformen bietet, darunter eine Auflösung von bis zu 4K bei freigeschalteten Bildraten, lokaler Splitscreen und Online-Koop für bis zu 8 Spieler, ein Vault mit Inhalten hinter den Kulissen der Entwicklung von Blood und mehr!

Zusätzlich zur ursprünglichen Blood-Kampagne und den Add-Ons Plasma Pak und Cryptic Passage bietet Blood: Refreshed Supply zwei neue Missionsszenarien enthalten: Marrow (zum Start verfügbar) und Death Wish (erscheint nach dem Start). Oh ja, es wird eine ganze Menge Blut geben!

„Seit der Veröffentlichung von Blood: Fresh Supply vor sechs Jahren veröffentlicht haben, war die Nachfrage der Fans nach diesem kultigen Spiel auf Konsolen immens“, so Larry Kuperman, VP of Business Development bei Nightdive Studios. „Zusammen mit unseren Partnern bei Warner Bros. Interactive Entertainment können Nightdive und Atari diese Wünsche nun erfüllen und Blood endlich auf moderne Konsolen bringen. Das war aber noch nicht alles. Refreshed Supply ist die definitive Ausgabe von Blood, mit zusätzlichen Verbesserungen und spannenden neuen Inhalten von Nightdive.“

Spieler von Blood: Refreshed Supply schlüpfen in die Rolle des untoten Revolverhelden Caleb, der sich an dem dunklen Gott Tchernobog rächen will.

Trotz seiner einst mächtigen Position als furchterregender Cabal-Kommandant und einer von Tchernobogs „Auserwählten“ werden Caleb und seine Mitauserwählten von dem dunklen Gott verraten und aus unbekannten Gründen getötet. Auf der Suche nach Antworten und Rache erhebt sich Caleb aus dem Grab, um Tchernobog und seinen mörderischen Leutnants ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Calebs Arsenal besteht aus einer Mischung aus Standard- und okkulten Waffen, die er mit verheerender und blutiger Wirkung einsetzt.

Die Spieler kämpfen sich durch Armeen blutrünstiger Unholde, darunter Kultisten, Gargoyles, Zombies, Höllenhunde und eine Vielzahl anderer unheiliger Schrecken. Blut: Refreshed Supply verwöhnt die Spieler mit 42 pulsierenden Levels, in denen sie ihre Feinde mit einem bösartigen Waffenarsenal verstümmeln können. Außerdem können Blood-Freunde den Spaß im Mehrspielermodus fortsetzen, entweder online oder auf der Couch im geteilten Bildschirm. Die fortschrittliche Modding-Unterstützung lässt auch die Säfte für eigene, von Fans erstellte Inhalte fließen.