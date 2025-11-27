Blood: Refreshed Supply: Deep Dive Podcast vor dem Start am 4. Dezember veröffentlicht

Ein neues Blood: Refreshed Supply Deep Dive Podcast-Video wurde vor dem Start am 4. Dezember veröffentlicht!

Nightdive Studios hat einen genaueren Blick auf Blood: Refreshed Supply geworfen, die definitive Neuauflage des Kultklassikers unter den Ego-Shootern für PC aus dem Jahr 1997.

Dieser legendäre Titel, der von einer Lovecraftschen Atmosphäre durchdrungen und von blutigen Gemetzeln durchtränkt ist, kehrt am 4. Dezember 2025 zurück, um sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler auf dem PC und erstmals auch auf Konsolen zu begeistern.

Der neueste Deep Dive-Podcast von Nightdive Studios begrüßt die Schöpfer der neuen Episoden „Marrow“ und „Death Wish“ von Blood: Refreshed Supply, Dustin Twilley und Nick Palsmeier.

Die beiden Entwickler sprechen über ihre Erfahrungen bei der Erstellung neuer Erweiterungen für den legendären Shooter und geben Einblicke in die Arbeit von Nightdive Studios an der zweiten Remaster-Version von Blood – für PC und erstmals auch für Konsolen.

Fans erhalten zusätzliche Einblicke hinter die Kulissen und erfahren, wie sie das Spiel erweitert haben, ohne dabei die charakteristische Brutalität und sadistische Haltung zu verändern, die es zu einem Fanliebling gemacht haben.

Blood: Refreshed Supply wurde ursprünglich von Monolith Productions entwickelt und offiziell von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert.

Es modernisiert das klassische Spielerlebnis mit einer Auflösung von bis zu 4K und unbegrenzten Bildraten, lokalem Split-Screen- und Online-Koop-Modus für bis zu acht Spieler, erweiterter Modding-Unterstützung und zwei neuen Missionsszenarien: Marrow (bei Veröffentlichung verfügbar) und Death Wish (erscheint nach der Veröffentlichung).

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des untoten Revolverhelden Caleb und kämpfen sich durch 42 gruselige Levels gegen Kultisten, Zombies und andere unheilige Abscheulichkeiten. Sein Arsenal verbindet Vertrautes mit Übernatürlichem und umfasst neben der Leuchtpistole, der Sprühdose und dem Napalmwerfer auch dunklere Werkzeuge wie die Voodoo-Puppe und den Lebenssauger.

Blood: Refreshed Supply erscheint am 4. Dezember 2025 für Windows-PC (über Steam, GOG und den Epic Games Store), PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch zum Preis von 29,99 $. Eine Version für Nintendo Switch 2 wird Anfang 2026 auf den Markt kommen.