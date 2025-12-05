Blood: Refreshed Supply: Jetzt mit brandneuen Inhalten erhältlich

Blood: Refreshed Supply bringt heute auf PC und Konsolen überarbeitete Gore-Effekte, Gibs und Ghouls und mehr.

Nightdive Studios – Entwickler von Videospiel-Remasters und Tochterunternehmen von Atari – hat Blood: Refreshed Supply, das definitive Remaster des Kult-Shooters von 1997, für PC und Konsolen veröffentlicht.

Blood: Refreshed Supply ist offiziell von Warner Bros. Interactive Entertainment lizenziert und bietet den Spielern jede Menge neue Inhalte, Verbesserungen und nonstop höllisches Chaos.

Blood wurde ursprünglich von Monolith Productions entwickelt und 1997 für MS-DOS-PCs veröffentlicht. Es ist ein legendärer Ego-Shooter, der von Lovecraftscher Atmosphäre und blutigen Eingeweiden nur so strotzt.

Nightdive Studios hat 2019 eine aktualisierte Version namens Blood: Fresh Supply für den PC rausgebracht. Das Studio hat den Titel überarbeitet, um eine definitive Remaster-Version mit zusätzlichen technischen Verbesserungen für moderne Plattformen zu liefern.

Zu den Neuerungen zählen eine Auflösung von bis zu 4K bei unbegrenzter Bildrate, lokaler Split-Screen- und Online-Koop-Modus für bis zu 8 Spieler, ein Archiv mit Hintergrundinfos zur Entwicklung von Blood und vieles mehr! Zum ersten Mal ist der blutige Shooter auch für Konsolen erhältlich.

In Blood: Refreshed Supply schlüpft ihr in die Rolle des untoten Revolverhelden Caleb, der auf Rache an dem dunklen Gott Tchernobog sinnt. Obwohl Caleb einst als gefürchteter Kommandant der Cabal und einer der wenigen „Auserwählten“ Tchernobogs eine mächtige Position innehatte, werden er und seine Mitauserwählten vom dunklen Gott aus unbekannten Gründen verraten und getötet.

Auf der Suche nach Antworten und Rache erhebt sich Caleb aus dem Grab, um Tchernobog und seinen mörderischen Leutnants ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Calebs Arsenal umfasst eine Mischung aus normalen und okkulten Waffen, die er mit verheerender und blutiger Wirkung einsetzt.

Armeen blutrünstiger Monster, darunter Kultisten, Gargoyles, Zombies, Höllenhunde und viele andere unheilige Schrecken, warten in den 42 spannenden Levels des Spiels auf die Spieler – bereit, von einem brutalen Waffenarsenal zerfleischt zu werden.

Außerdem können Blood-Fans den Spaß im Mehrspielermodus genießen, entweder online oder auf der Couch im Split-Screen-Modus. Dank der erweiterten Modding-Unterstützung können Fans auch weiterhin eigene Inhalte erstellen.

Zusätzlich zur ursprünglichen Blood-Kampagne und den Add-ons Plasma Pak und Cryptic Passage bietet Blood: Refreshed Supply zwei neue Missionsszenarien: Marrow (jetzt verfügbar) und Death Wish, das im ersten Quartal 2026 als kostenloses Titel-Update für Besitzer veröffentlicht wird.

Marrow

Mit zwei Episoden und 24 neuen Levels, die voll auf Horror-Atmosphäre setzen – geht es weiter mit Calebs Kampf gegen die Cabal und den Blutgott Tchernobog.

Nachdem der dunkle Gott tot in der Halle der Epiphanie liegt, zieht Caleb los und kehrt zu seinem Grab zurück. Die letzten Überbleibsel der Cabal versuchen, sich wieder aufzubauen und Cerberus und ihren gefallenen Gott wieder zum Leben zu erwecken.

Der Kult macht sich auf die Suche nach Calebs neuer Ruhestätte, um seinen untoten Körper ein für alle Mal zu vernichten.

Marrow ist als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert, bietet aber auch Unterstützung für Koop-Spiele. Außerdem gibt’s einen brandneuen, maßgeschneiderten Soundtrack von Jason Smith, Aleksander Wong-Kmiec, Jarkko Rotsten, Nicolai Patricio und Sigurd Jøhnk-Jensen.

Death Wish

Miit vier Episoden und insgesamt 48 Levels – startet Jahre nach den Events von Cryptic Passage, Post Mortem und Marrow, wo Tchernobog nach seiner Niederlage immer noch rumspukt, weil er wieder stärker geworden ist, während Caleb andere Kämpfe geschlagen hat.

Als seine wachsende Macht nicht mehr zu verbergen ist, treten Tchernobogs Streitkräfte gegen ihren Feind an, während der Moment des Aufstiegs des träumenden Gottes näher rückt.

Alle Karten wurden gegenüber ihren früheren Mod-Versionen verbessert, während die gesamte Episode 4 und andere Level komplett neu sind. Alle Karten sind kooperativ spielbar und mit eigens komponierter Musik von Noelle Amelie Aman (Speedy) und Sjellos (Silentsphere Studios) unterlegt.