Blood: Refreshed Supply: Trailer zur kostenlosen Death Wish-Erweiterung

Nightdive Studios hat beim The MIX + Kinda Funny Spring Game Showcase einen neuen Trailer zur kommenden Death Wish‑Erweiterung für Blood: Refreshed Supply präsentiert.

Das Update erscheint noch in diesem Monat und erweitert das Remaster des 1997er Kult‑Shooters um brandneue Inhalte.

Rückkehr eines legendären Shooters

Blood wurde 1997 von Monolith Productions für MS‑DOS veröffentlicht und gilt bis heute als einer der blutigsten und atmosphärisch dichtesten Shooter seiner Zeit.

Mit Blood: Refreshed Supply brachte Nightdive Studios den Klassiker Ende 2025 erstmals auf PC und Konsolen zurück – inklusive überarbeiteter Technik und moderner Features.

Death Wish: Vier neue Episoden voller Höllenfeuer

Die neue Erweiterung Death Wish erscheint als kostenloses Update und liefert vier Episoden mit komplett neuen Inhalten, die exklusiv für Refreshed Supply entwickelt wurden.

Die Story setzt Jahre nach den Ereignissen von Cryptic Passage, Post Mortem und Marrow an. Der besiegte Tchernobog gewinnt erneut an Macht, und Protagonist Caleb muss sich seinem alten Feind stellen, bevor der „Dreaming God“ endgültig aufsteigt.

Alle Karten wurden überarbeitet, Episode 4 ist komplett neu, und sämtliche Levels sind im Koop spielbar. Dazu gibt es neue Musik von Noelle Amelie Aman (Speedy) und Sjellos (Silentsphere Studios).

Mehr Blut, mehr Waffen, mehr Wahnsinn

Blood: Refreshed Supply bietet insgesamt 42 Levels voller Kultisten, Gargoyles, Zombies, Höllenhunde und anderer Kreaturen, die ihr mit einem brutalen Waffenarsenal zerlegt.

Neben der Kampagne stehen lokaler Splitscreen und plattformübergreifender Online‑Multiplayer für bis zu acht Spieler bereit – inklusive Koop, PvP‑Bloodbath und klassischem Capture the Flag.

Modding‑Fans dürfen sich über erweiterten Support freuen, der bestehende Mods unterstützt und neue Optionen für Gegnerverhalten, Wettereffekte und weitere Verbesserungen bietet.

Technische Verbesserungen und Bonusinhalte

Das Remaster wurde aus dem Original‑Source‑Code neu aufgebaut und bietet:

Bis zu 4K / 120 FPS auf PlayStation 45 und Xbox One / Series XS

auf PlayStation 45 und Xbox One / Series XS Vollständig anpassbare Steuerung für Maus, Tastatur und Gamepad

Remasterte Cutscenes und zahlreiche Bugfixes

CD‑ und MIDI‑Musikunterstützung

Plasma Pak und Cryptic Passage inklusive

Eine neue Vault mit unveröffentlichten Levels, Konzeptzeichnungen, Fotos und Sprites

Zwei neue Szenarien: Marrow und Death Wish