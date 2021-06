BloodRayne: Betrayal: Der Sommer 2021 wird heiß und blutig

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites erscheint diesen Sommer in einer überarbeiteten Fassung für aktuelle Konsolen und den PC.

Für den Sommer 2021 hat Ziggurat Games die Veröffentlichung des HD-Remaster von BloodRayne Betrayal angekündigt. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites wird für Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Diese aktualisierte Version des 2D-Hack ’n‘ Slash-Plattformers wird von WayForward, den ursprünglichen Entwicklern des Spiels, entwickelt und bietet eine komplett neue Sprachausgabe, die von der ursprünglichen BloodRayne-Besetzung – Laura Bailey (Rayne) und Troy Baker (Kagan) – eingesprochen wurde.

„Es war eine phänomenale Erfahrung, mit WayForward zusammenzuarbeiten, um BloodRayne Betrayal für eine neue Generation von Rayne-Fans zu überarbeiten und neu zu gestalten“, sagt Michael Devine, SVP of Business Development. „Wir hatten das große Glück, mit Laura Bailey und Troy Baker zu arbeiten, um ihren ikonischen Charakteren ihre Stimmen zu leihen.“

In der Rolle von Rayne kämpft ihr euch in einem rasanten 2D-Side-Scroller durch 15 Level und bahnt euch euren Weg durch ein geheimnisvolles Schloss, in dem eine unheimliche Versammlung abgehalten wird. Es ist Raynes letzter Job – wird sie „aufräumen“ oder sich selbst auf dem Boden der Tatsachen wiederfinden?

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites Features: