Bloodstained: Ritual of the Night: Classic II: Dominique’s Curse DLC veröffentlicht

Für Bloodstained: Ritual of the Night wurde als letzter Inhalt der Premium-DLC Classic II: Dominique’s Curse veröffentlicht.

Publisher 505 Games und Entwickler ArtPlay veröffentlichen das letzte Inhalts-Update für Bloodstained: Ritual of the Night.

Der Classic II: Dominique’s Curse DLC ist ein neuer Premium-Inhalt, der die Geschichte von Bloodstained mit Retro-Gameplay-Action erweitert.

Ähnlich wie der zuvor veröffentlichte Classic-Modus bietet dieser neue DLC dasselbe Retro-Gameplay, jedoch mit einer größeren Karte und einer eigenen Storyline, die dort beginnt, wo Ritual of the Night endet, und dieses nostalgische Erlebnis auf eine ganz neue Ebene hebt!

Classic II: Dominique’s Curse bringt eine neue Geschichte, eine neue Liste von Errungenschaften und ein ganz neues Abenteuer zu Bloodstained: Ritual of the Night.

Nachdem sie von Miriam besiegt wurde, fällt Dominique in den Limbus. Sie versucht, Baels Macht zu stehlen und in die Welt der Sterblichen zu entkommen, wo sie sich rächen will!

Auf ihrer Reise erlangt Dominique wertvolle Fähigkeiten und Artefakte, die ihre Macht vergrößern… aber hüte dich vor dem abnehmenden Mond! Wenn der Mond sich verändert, werden Freunde zu Feinden…

Classic II: Dominique’s Curse DLC ist für alle Plattformen verfügbar und kann ab heute im Online-Store des Spiels für alle Plattformen zum Preis von 9,99 Euro erworben werden.