Bloodstained: Ritual of the Night: Crossover-Update mit Journey veröffentlicht

Bloodstained: Ritual of the Night und Journey gehen ab sofort auf gemeinsamer Reise.

505 Games und Entwickler ArtPlay geben bekannt, dass ein kostenloses Crossover-Update für Bloodstained: Ritual of the Night erscheint. Das Update bringt die Welten von Koji Igarashis Gothic-Side-Scrolling-Action-RPG und dem Grammy-nominierten Spiel Journey von Sony Interactive Entertainment, thatgamecompany und Annapurna Interactive zusammen.

Spieler entdecken im neuen Update, Die Tunnel, ein neues Gebiet, das durch die atmosphärischen Umgebungen, die Journey-Fans weltweit begeistern, inspiriert wurde. Wandteppiche, ein üppiger Wüstenhintergrund und weitere ikonische Details verleihen Bloodstained dabei eine nachdenklichere, komplexere Stimmung.

Trotz des Tempowechsels sind Miriams Kämpfe weiterhin dynamisch und schnelllebig. Im Crossover muss der Boss Guardian überwunden werden, der den Wächtern von Journey nachempfunden ist, um sich den Mystischen Schal zu verdienen. Diese Rüstung ähnelt dem roten Schal aus Journey und verbessert Verteidigung, Intelligenz und Geist und bietet zusätzlichen Widerstand gegen die Elemente Feuer und Licht.

Bloodstained: Ritual of the Night ist für PlayStation 5 + PlayStation 4, Xbox Series X|S + Xbox One, Nintendo Switch und für PC über Steam und GOG erhältlich.