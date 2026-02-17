Bloodstained: Ritual of the Night: Regisseur Shutaro Iida stirbt nach schwerer Krebserkrankung

Die Spielebranche trauert um Shutaro Iida, den Regisseur von Bloodstained: Ritual of the Night. Iida ist nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Sein Tod wurde von mehreren Branchenkontakten bestätigt und löste sofort Anteilnahme in der Community aus.
Iida blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er arbeitete an mehreren Castlevania Titeln mit und war zudem an Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain beteiligt. Sein Einfluss auf Action‑Adventure‑Design und Metroidvania Strukturen ist bis heute spürbar.
Mit Bloodstained setzte er einen modernen spirituellen Nachfolger zu Castlevania um und prägte das Projekt maßgeblich. Sein Tod hinterlässt eine spürbare Lücke – sowohl für Fans als auch für Kollegen, die ihn als kreativen Kopf und leidenschaftlichen Entwickler kannten.
Ein Verlust für die gesamte Branche.
R.I.P. Shutaro Iida. 😢
Oje! Unschöne Geschichte. R.I.P 🙏
RIP, 52 Jahre sind kein Alter.
Bei REDDIT gefunden:
„Forestl
• vor 1 Tag
Gott, ist das deprimierend. Der Post nennt seine Credits nicht, aber er hat eine riesige Menge an Sachen gemacht, einschließlich
# Director bei Bloodstained
# Ein Lead-Game-Programmierer und ein Lead-Enemy-NPC-Programmierer bei Metal Gear Solid V
# Chefprogrammierer bei allen DS Castlevania Spielen und Aria of Sorrow
zusammen mit einer Reihe anderer Spiele. Hat sogar an Sexy Parodius gearbeitet.“
😕
Krebs kann heutzutage schon recht gut behandelt werden, aber leider immer noch nicht alle und 100% Sicherheit gibt es nicht.
Catherine O’Hara (vielen bekannt als die Mutter von Kevin allein Zuhaus) verstarb auch erst kürzlich an einer Komplikationen durch Krebs.
ja das ist echt traurig. Geniesst euer Leben und seit froh das Ihr gesund seit.
RIP ✌🏻 dein Leidensweg hat endlich ein Ende 🫣 hoffentlich wird der Familie jetze gut geholfen