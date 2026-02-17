Bloodstained: Ritual of the Night: Regisseur Shutaro Iida stirbt nach schwerer Krebserkrankung

Trauer um Shutaro Iida – der Bloodstained und Castlevania Veteran verliert den Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Die Spielebranche trauert um Shutaro Iida, den Regisseur von Bloodstained: Ritual of the Night. Iida ist nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Sein Tod wurde von mehreren Branchenkontakten bestätigt und löste sofort Anteilnahme in der Community aus.

Iida blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er arbeitete an mehreren Castlevania Titeln mit und war zudem an Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain beteiligt. Sein Einfluss auf Action‑Adventure‑Design und Metroidvania Strukturen ist bis heute spürbar.

Mit Bloodstained setzte er einen modernen spirituellen Nachfolger zu Castlevania um und prägte das Projekt maßgeblich. Sein Tod hinterlässt eine spürbare Lücke – sowohl für Fans als auch für Kollegen, die ihn als kreativen Kopf und leidenschaftlichen Entwickler kannten.

Ein Verlust für die gesamte Branche.